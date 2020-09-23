https://ria.ru/20200923/torgovlya-1577678547.html
В торговую отрасль Кубани за полгода инвестировали 7,3 миллиарда рублей
Инвестиции в торговую отрасль Краснодарского края за первое полугодие 2020 года составили 7,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:41
2020-09-23T19:41
2020-09-23T20:30
краснодарский край
тимашевский район
краснодарский край
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости.</strong> Инвестиции в торговую отрасль <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарского края</a> за первое полугодие 2020 года составили 7,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.Уточняется, что при строительстве объектов розничной торговли освоено 5,4 миллиарда рублей, объектов логистики и оптовой торговли – 1,2 миллиарда рублей.Как добавили в ведомстве, уровень обеспеченности населения торговыми площадями в Краснодарском крае составляет 881,5 квадратных метра на тысячу жителей, что превышает установленный минимум на 57%."Достаточное количество объектов сказывается на доступности товаров и услуг для населения", - сообщили в краевом департаменте потребительской сферы.Всего за 8 месяцев 2020 года в регионе введено в эксплуатацию 265 объектов потребительской сферы общей площадью 126,9 тысячи квадратных метров.Среди наиболее крупных возведенных объектов: торговый центр в Тимашевском районе стоимостью 144,5 миллиона рублей, двухэтажный магазин розничной торговли в Армавире – 30 миллионов рублей, овощехранилище в Брюховецком районе – 29,6 миллиона рублей.
https://ria.ru/20200907/kurorty-1576882968.html
тимашевский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимашевский район, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 23 сен - РИА Новости.
Инвестиции в торговую отрасль Краснодарского края
за первое полугодие 2020 года составили 7,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.
"За полгода в торговую отрасль Кубани инвестировали 7,3 миллиарда рублей. Объем инвестиций крупных и средних предприятий края на 27% выше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при строительстве объектов розничной торговли освоено 5,4 миллиарда рублей, объектов логистики и оптовой торговли – 1,2 миллиарда рублей.
Как добавили в ведомстве, уровень обеспеченности населения торговыми площадями в Краснодарском крае составляет 881,5 квадратных метра на тысячу жителей, что превышает установленный минимум на 57%.
"Достаточное количество объектов сказывается на доступности товаров и услуг для населения", - сообщили в краевом департаменте потребительской сферы.
Всего за 8 месяцев 2020 года в регионе введено в эксплуатацию 265 объектов потребительской сферы общей площадью 126,9 тысячи квадратных метров.
Среди наиболее крупных возведенных объектов: торговый центр в Тимашевском районе стоимостью 144,5 миллиона рублей, двухэтажный магазин розничной торговли в Армавире – 30 миллионов рублей, овощехранилище в Брюховецком районе – 29,6 миллиона рублей.