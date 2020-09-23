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https://ria.ru/20200923/tolyatti-1577677561.html
Дело матери убитой отчимом девочки из Тольятти передали в суд
Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Тольятти, которая на протяжении нескольких месяцев избивала маленькую дочь, которую... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:14
2020-09-23T19:14
следственный комитет россии (ск рф)
самарская область
тольятти
происшествия
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<strong>САМАРА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы <a href="http://ria.ru/location_Toljatti/" target="_blank" data-auto="true">Тольятти</a>, которая на протяжении нескольких месяцев избивала маленькую дочь, которую позже убил ее отчим, сообщает в среду <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее СУСК РФ по Самарской области сообщало, что 9 июня 2019 года пьяный житель Тольятти в своей квартире несколько раз ударил по голове свою двухлетнюю падчерицу. По данным следствия, мать девочки в это время находилась на работе, а когда вернулась, вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве, его арестовали, в ходе допроса он полностью признал свою вину.По данным СК РФ, мать девочки на протяжении девяти месяцев тоже избивала ребенка. По информации прокуратуры региона, женщина не заботилась о дочери. В связи с этим следователи в отношении женщины возбудили уголовное дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего."В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СК РФ.По данным прокуратуры региона, дело будет рассматривать Автозаводский суд Тольятти. Уголовное дело об убийстве девочки в отношении ее отчима находится в производстве Самарского областного суда.
https://ria.ru/20200918/ubiystvo-1577446694.html
https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577559044.html
самарская область
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следственный комитет россии (ск рф), самарская область, тольятти, происшествия

Дело матери убитой отчимом девочки из Тольятти передали в суд

19:14 23.09.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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САМАРА, 23 сен - РИА Новости. Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Тольятти, которая на протяжении нескольких месяцев избивала маленькую дочь, которую позже убил ее отчим, сообщает в среду СК РФ.
Ранее СУСК РФ по Самарской области сообщало, что 9 июня 2019 года пьяный житель Тольятти в своей квартире несколько раз ударил по голове свою двухлетнюю падчерицу. По данным следствия, мать девочки в это время находилась на работе, а когда вернулась, вызвала скорую помощь, но спасти ребенка не удалось. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об убийстве, его арестовали, в ходе допроса он полностью признал свою вину.
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По данным СК РФ, мать девочки на протяжении девяти месяцев тоже избивала ребенка. По информации прокуратуры региона, женщина не заботилась о дочери. В связи с этим следователи в отношении женщины возбудили уголовное дело об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
"В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СК РФ.
По данным прокуратуры региона, дело будет рассматривать Автозаводский суд Тольятти. Уголовное дело об убийстве девочки в отношении ее отчима находится в производстве Самарского областного суда.
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