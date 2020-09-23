https://ria.ru/20200923/tikhanovskaya-1577662253.html

Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская после инаугурации главы государства Александра Лукашенко назвала себя "единственным лидером,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:20

2020-09-23T15:20

2020-09-23T15:29

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> после инаугурации главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> назвала себя "единственным лидером, избранным белорусским народом".При этом ранее Тихановская заявляла, что не позиционирует себя как будущего президента Белоруссии."Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - заявила она в обращении, размещенном в Telegram-канале."Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Беларусь", - подчеркнула она.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Согласно законодательству, инаугурация избранного президента должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт ранее заявила РИА Новости, что пока не называет дату его инаугурации, но пообещала сделать это "ближе ко времени" церемонии. Однако в среду госагентство Белта неожиданно, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости.Оппозиция страны не признает итоги выборов, считает, что на них победила Тихановская. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.

https://ria.ru/20200923/inauguratsiya-1577652953.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/latushko-1577647600.html

Андрей Назвалась самозванкой. 103

Pawel Zverev После 25 лет строительства новой Белоруссии Лука получил массовые протесты, непризнание со стороны Евросоюза и Америки и вынужден регулярно летать в Сочи за кредитами. 91

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире