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Туризм
https://ria.ru/20200923/styuardessa-1577591001.html
Стюардесса рассказала, почему во время взлета необходимо убирать столики
Стюардесса рассказала, почему во время взлета и посадки пассажиров просят убрать столики, сообщает Express. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T00:10
2020-09-23T00:25
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>Стюардесса рассказала, почему во время взлета и посадки пассажиров просят убрать столики, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1337790/flights-cabin-crew-tray-table-take-off-landing-passenger-safety-emergency" target="_blank">сообщает</a> Express.Казалось бы, зачем это делать, если в случае чрезвычайной ситуации человек может легко встать с кресла даже при разложенном столике-подносе.Сотрудница одной из авиакомпаний пояснила, что это правило гарантирует возможность быстро выбраться в проход не самому пассажиру, а его соседям, сидящим ближе к окну. "По той же причине бортпроводники следят за тем, чтобы путешественники не ставили под ноги свои сумки", — добавила она.Во время взлета и посадки также рекомендуется не снимать обувь и не пользоваться наушниками, чтобы в случае аварийной ситуации слышать команды экипажа и быстро их выполнять.
https://ria.ru/20200915/stewardess-1577269503.html
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туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм

Стюардесса рассказала, почему во время взлета необходимо убирать столики

00:10 23.09.2020 (обновлено: 00:25 23.09.2020)
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© Depositphotos / kastoДевушка во время сна в самолете
Девушка во время сна в самолете - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Depositphotos / kasto
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Стюардесса рассказала, почему во время взлета и посадки пассажиров просят убрать столики, сообщает Express.
Казалось бы, зачем это делать, если в случае чрезвычайной ситуации человек может легко встать с кресла даже при разложенном столике-подносе.
Сотрудница одной из авиакомпаний пояснила, что это правило гарантирует возможность быстро выбраться в проход не самому пассажиру, а его соседям, сидящим ближе к окну. "По той же причине бортпроводники следят за тем, чтобы путешественники не ставили под ноги свои сумки", — добавила она.
Во время взлета и посадки также рекомендуется не снимать обувь и не пользоваться наушниками, чтобы в случае аварийной ситуации слышать команды экипажа и быстро их выполнять.
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 15:14
Откровенное фото стюардессы в кабине пилотов поразило пользователей Сети
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ТуризмТуризмсамолетыпассажирыНовости - Туризм
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