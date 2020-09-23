https://ria.ru/20200923/styuardessa-1577591001.html

Стюардесса рассказала, почему во время взлета необходимо убирать столики

Стюардесса рассказала, почему во время взлета и посадки пассажиров просят убрать столики, сообщает Express. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T00:10

2020-09-23T00:10

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. </strong>Стюардесса рассказала, почему во время взлета и посадки пассажиров просят убрать столики, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1337790/flights-cabin-crew-tray-table-take-off-landing-passenger-safety-emergency" target="_blank">сообщает</a> Express.Казалось бы, зачем это делать, если в случае чрезвычайной ситуации человек может легко встать с кресла даже при разложенном столике-подносе.Сотрудница одной из авиакомпаний пояснила, что это правило гарантирует возможность быстро выбраться в проход не самому пассажиру, а его соседям, сидящим ближе к окну. "По той же причине бортпроводники следят за тем, чтобы путешественники не ставили под ноги свои сумки", — добавила она.Во время взлета и посадки также рекомендуется не снимать обувь и не пользоваться наушниками, чтобы в случае аварийной ситуации слышать команды экипажа и быстро их выполнять.

https://ria.ru/20200915/stewardess-1577269503.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм