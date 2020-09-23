В Тольятти началось строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ
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САМАРА, 23 сен - РИА Новости. Строительство грузовой железнодорожной ветки к Особой экономической зоне стартовало в Тольятти Самарской области, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
"Региональное правительство и руководство ОЭЗ "Тольятти" создали все необходимые условия для запуска строительства железнодорожного пути, который протянется от вокзала Автозаводского района до Особой экономической зоны. Подрядчик приступил к работе", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с ОЭЗ "Тольятти", а также пройдет непосредственно по инвестиционной площадке. Ожидается, что перевозка грузов начнется в третьем квартале 2021 года, полностью завершить работы по строительству объекта планируется в 2022 году. Дорога позволит перевозить 1,4 миллиарда тонн грузов в год.
Концессионное соглашение по строительству железнодорожной ветки было подписано между Самарской областью и РЖД в октябре 2019 года. Объект будет построен в рамках государственно-частного партнерства на средства РЖД, после чего оформлен в собственность региона.
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"Строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону придаст колоссальный импульс развитию Тольятти. Проект выгоден и РЖД, и, конечно же, нашему региону, поэтому я не сомневаюсь в успехе его реализации", - отмечал ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, сформирована трехлетняя программа строительства индустриальных парков на территории ОЭЗ "Тольятти" общей площадью 78 тысяч квадратных метров. "Уже в этом году в ОЭЗ будут построены новые производственные корпуса площадью более 11 тысяч квадратных метров для всемирно известного производителя автокомпонентов – компании Faurecia. Несколько крупных инвесторов, среди которых Магнитогорский металлургический комбинат и крупнотоннажный производитель керамогранита, приняли решение организовать свои производства на территории ОЭЗ "Тольятти", так как для них наличие подведенных железнодорожных путей является важным фактором для развития", - цитирует Богданова пресс-служба.