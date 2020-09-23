https://ria.ru/20200923/stroitelstvo-1577659827.html

В Тольятти началось строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ

Строительство грузовой железнодорожной ветки к Особой экономической зоне стартовало в Тольятти Самарской области, сообщила в среду пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:48

2020-09-23T14:48

2020-09-23T14:48

куйбышевская железная дорога

ржд

дмитрий азаров

самарская область

тольятти

магнитогорский металлургический комбинат

экономика

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<strong>САМАРА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Строительство грузовой железнодорожной ветки к Особой экономической зоне стартовало в <a href="http://ria.ru/location_Toljatti/" target="_blank" data-auto="true">Тольятти</a> <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, сообщила в среду пресс-служба правительства региона."Региональное правительство и руководство ОЭЗ "Тольятти" создали все необходимые условия для запуска строительства железнодорожного пути, который протянется от вокзала Автозаводского района до Особой экономической зоны. Подрядчик приступил к работе", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, железнодорожная ветка протяженностью 14 километров соединит местную станцию <a href="http://ria.ru/organization_Kujjbyshevskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышевской железной дороги</a> с ОЭЗ "Тольятти", а также пройдет непосредственно по инвестиционной площадке. Ожидается, что перевозка грузов начнется в третьем квартале 2021 года, полностью завершить работы по строительству объекта планируется в 2022 году. Дорога позволит перевозить 1,4 миллиарда тонн грузов в год.Концессионное соглашение по строительству железнодорожной ветки было подписано между Самарской областью и РЖД в октябре 2019 года. Объект будет построен в рамках государственно-частного партнерства на средства <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a>, после чего оформлен в собственность региона."Строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону придаст колоссальный импульс развитию Тольятти. Проект выгоден и РЖД, и, конечно же, нашему региону, поэтому я не сомневаюсь в успехе его реализации", - отмечал ранее губернатор Самарской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a>.По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, сформирована трехлетняя программа строительства индустриальных парков на территории ОЭЗ "Тольятти" общей площадью 78 тысяч квадратных метров. "Уже в этом году в ОЭЗ будут построены новые производственные корпуса площадью более 11 тысяч квадратных метров для всемирно известного производителя автокомпонентов – компании Faurecia. Несколько крупных инвесторов, среди которых <a href="http://ria.ru/organization_Magnitogorskijj_metallurgicheskijj_kombinat/" target="_blank" data-auto="true">Магнитогорский металлургический комбинат</a> и крупнотоннажный производитель керамогранита, приняли решение организовать свои производства на территории ОЭЗ "Тольятти", так как для них наличие подведенных железнодорожных путей является важным фактором для развития", - цитирует Богданова пресс-служба.

https://ria.ru/20200918/vystavka-1577446286.html

https://ria.ru/20200907/samara-1576901724.html

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куйбышевская железная дорога, ржд, дмитрий азаров, самарская область, тольятти, магнитогорский металлургический комбинат, экономика