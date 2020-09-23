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https://ria.ru/20200923/storonniki-lukashenko-i-oppozitsionery-vstretilis-na-odnoy-ulitse-v-minske-1577680794.html
Сторонники Лукашенко и оппозиционеры встретились на одной улице в Минске
В Минске люди начали выходить на улицы. Город разделился на два лагеря: одни выходят с акциями в поддержку действующего президента, другие – с антиправительственными митингами. Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
2020-09-23T20:32
2020-09-23T20:32
александр лукашенко
белоруссия
видео
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Его соперница, Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место с 10,1%. В ее штабе эти цифры не признали, сочтя, что кандидат от оппозиции набрала значительно больше.
2
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сторонники Лукашенко и оппозиционеры встретились на одной улице в Минске
В Минске люди начали выходить на улицы. Город разделился на два лагеря: одни выходят с акциями в поддержку действующего президента, другие – с антиправительственными митингами. Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Его соперница, Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место с 10,1%. В ее штабе эти цифры не признали, сочтя, что кандидат от оппозиции набрала значительно больше.
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РИА Новости
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60
видео, александр лукашенко, белоруссия, видео
Сторонники Лукашенко и оппозиционеры встретились на одной улице в Минске
В Минске люди начали выходить на улицы. Город разделился на два лагеря: одни выходят с акциями в поддержку действующего президента, другие – с антиправительственными митингами. Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
2020-09-23T20:32
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Сторонники Лукашенко и оппозиционеры встретились на одной улице в Минске

20:32 23.09.2020
1928
Читать ria.ru в
В Минске люди начали выходить на улицы. Город разделился на два лагеря: одни выходят с акциями в поддержку действующего президента, другие – с антиправительственными митингами. Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Его соперница, Светлана Тихановская, по официальным данным, заняла второе место с 10,1%. В ее штабе эти цифры не признали, сочтя, что кандидат от оппозиции набрала значительно больше.
11157519
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Александр ЛукашенкоБелоруссияВидео
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