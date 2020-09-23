https://ria.ru/20200923/stolknovenie-1577636651.html
"Роскосмос" рассказал, как спас МКС от столкновения с мусором
Российский Центр управления полетами с помощью грузового корабля "Прогресс МС-14" уберег Международную космическую станцию от угрожавшего ей космического... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:45
2020-09-23T09:45
2020-09-23T10:18
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/organization_Centr_upravlenija_poljotami/" target="_blank" data-auto="true">Центр управления полетами</a> с помощью грузового корабля "Прогресс МС-14" уберег <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> от угрожавшего ей космического мусора, сообщает "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Ранее о маневре уклонения сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>. Отмечалось, что на время пролета мусора экипаж укрылся в пилотируемом корабле "Союз"."Вечером 22 сентября 2020 года в российский Центр управления полетами поступила информация, что Международная космическая станция входит в так называемую красную зону. Это значит, что существует опасность столкновения станции и космического мусора. Проанализировав имеющуюся информацию, группа управления полетом Международной космической станции приняла решение о необходимости срочного проведения маневра уклонения", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.В 00.19 мск были включены двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-14". Они проработали 150 секунд, придав станции импульс в 0,3 метров в секунду, в результате чего она уклонилась от опасного объекта.
https://ria.ru/20200918/luna-1577419041.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса