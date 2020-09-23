Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200923/stolknovenie-1577636651.html
"Роскосмос" рассказал, как спас МКС от столкновения с мусором
Российский Центр управления полетами с помощью грузового корабля "Прогресс МС-14" уберег Международную космическую станцию от угрожавшего ей космического... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T09:45
2020-09-23T10:18
хочу стать космонавтом
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
роскосмос
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:315:6048:3717_1400x0_80_0_0_3a596ca956d2c47f1590e9a33f15ec26.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/organization_Centr_upravlenija_poljotami/" target="_blank" data-auto="true">Центр управления полетами</a> с помощью грузового корабля "Прогресс МС-14" уберег <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международную космическую станцию</a> от угрожавшего ей космического мусора, сообщает "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Ранее о маневре уклонения сообщило <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>. Отмечалось, что на время пролета мусора экипаж укрылся в пилотируемом корабле "Союз"."Вечером 22 сентября 2020 года в российский Центр управления полетами поступила информация, что Международная космическая станция входит в так называемую красную зону. Это значит, что существует опасность столкновения станции и космического мусора. Проанализировав имеющуюся информацию, группа управления полетом Международной космической станции приняла решение о необходимости срочного проведения маневра уклонения", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.В 00.19 мск были включены двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-14". Они проработали 150 секунд, придав станции импульс в 0,3 метров в секунду, в результате чего она уклонилась от опасного объекта.
https://ria.ru/20200918/luna-1577419041.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_336:0:5712:4032_1400x0_80_0_0_d456ff4b47c6235e8652ad5df43f8ef4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса

"Роскосмос" рассказал, как спас МКС от столкновения с мусором

09:45 23.09.2020 (обновлено: 10:18 23.09.2020)
568
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Фото : NASA/Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский Центр управления полетами с помощью грузового корабля "Прогресс МС-14" уберег Международную космическую станцию от угрожавшего ей космического мусора, сообщает "Роскосмос".
Ранее о маневре уклонения сообщило НАСА. Отмечалось, что на время пролета мусора экипаж укрылся в пилотируемом корабле "Союз".
"Вечером 22 сентября 2020 года в российский Центр управления полетами поступила информация, что Международная космическая станция входит в так называемую красную зону. Это значит, что существует опасность столкновения станции и космического мусора. Проанализировав имеющуюся информацию, группа управления полетом Международной космической станции приняла решение о необходимости срочного проведения маневра уклонения", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
В 00.19 мск были включены двигатели пристыкованного к МКС грузового корабля "Прогресс МС-14". Они проработали 150 секунд, придав станции импульс в 0,3 метров в секунду, в результате чего она уклонилась от опасного объекта.
Суперлуние, наблюдаемое в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 03:34Хочу стать космонавтом
Роскосмос изменит облик ракеты для полетов к Луне
3120103
Обсудить5
Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
Рекомендуем
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Раскрыто главное условие передачи коронавируса
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
МИД Китая ответил на обвинения Трампа на сессии Генассамблеи ООН
Раковые клетки
Назван необычный симптом рака
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Навального выписали из берлинской клиники "Шарите"
Предприниматель Олег Тиньков
Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка "Яндексу"
Авокадо
Названы продукты для борьбы с облысением
Евгений Савченко
Бывший белгородский губернатор Савченко приступил к работе сенатором
Мария Львова-Белова
Многодетная мать и сенатор поддержит общественно-церковные проекты
Крутые уступы острова Ольхон говорят о том, что Байкал располагается в глубинном разломе
Байкальское землетрясение. Что за этим скрывается
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
"Не признаем Лукашенко". Почему ЕС не ввел новые санкции против Минска
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
"У них нет шансов": боевых летчиков заменят на искусственный интеллект
Логотип Youtube на экране ноутбука
"Защитники журналистов" из СПЧ: от YouTube и Украины не защищаем
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед увеличил число первых вице-спикеров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Захарова написала текст новой песни Успенской
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из берлинской клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Лента новостейМолния