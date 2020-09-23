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Волгоградская область
https://ria.ru/20200923/stoimost-1577666283.html
В Волгоградской области уменьшат кадастровую стоимость ряда объектов
Кадастровую стоимость более 1,8 тысячи объектов в Волгоградской области скорректируют после жалоб жителей региона, сообщает в среду пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:32
2020-09-23T16:32
волгоградская область
волгоградская область
общество
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<strong>ВОЛГОГРАД, 23 сен – РИА Новости.</strong> Кадастровую стоимость более 1,8 тысячи объектов в <a href="https://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast" target="_blank">Волгоградской области</a> скорректируют после жалоб жителей региона, сообщает в среду пресс-служба администрации области.Отмечается, что в течение почти двух месяцев в Центр государственного кадастровой оценки Волгоградской области поступило более 2,6 тысячи жалоб на оценку, что составило менее одной десятой процента от общего количества оцененных объектов. Всего кадастровая оценка выполнена в 2020 году в отношении около 2,8 миллиона земельных участков и недвижимости, что говорит, отмечает ведомство, о высоком качестве первоначальной оценки.
https://ria.ru/20200911/zima-1577090878.html
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волгоградская область, общество

В Волгоградской области уменьшат кадастровую стоимость ряда объектов

16:32 23.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВОЛГОГРАД, 23 сен – РИА Новости. Кадастровую стоимость более 1,8 тысячи объектов в Волгоградской области скорректируют после жалоб жителей региона, сообщает в среду пресс-служба администрации области.

"Центр государственной кадастровой оценки скорректирует стоимость 1879 объектов — решения приняты в ходе рассмотрения полученных от жителей Волгоградской области замечаний. При этом в сторону уменьшения - 1817, в сторону увеличения – 62", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в течение почти двух месяцев в Центр государственного кадастровой оценки Волгоградской области поступило более 2,6 тысячи жалоб на оценку, что составило менее одной десятой процента от общего количества оцененных объектов. Всего кадастровая оценка выполнена в 2020 году в отношении около 2,8 миллиона земельных участков и недвижимости, что говорит, отмечает ведомство, о высоком качестве первоначальной оценки.
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