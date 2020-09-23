https://ria.ru/20200923/sovremennyy-pochtalon-pechkin-dostavlyaet-podarki-spasaet-zhivotnykh-1577672013.html
Современный почтальон Печкин: доставляет подарки, спасает животных
В шапке ушанке, брезентовом плаще и на велосипеде он поразительно похож на мультипликационного персонажа - почтальона Печкина из "Простоквашино".
2020-09-23T17:46
2020-09-23T17:46
2020-09-23T17:46
подарки
кошки
животные
видео
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Дмитрий придумал этот образ для поздравления друзей, но оказалось, получить подарок лично от харизматичного почтальона желают многие. Теперь метеоролог по образованию, работающий мотослесарем, в свободное время доставляет людям подарки. А по дороге – подбирает больных бездомных кошек. Сегодня у Печкина живут 8 найденышей, которых он выходил.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Современный почтальон Печкин: доставляет подарки, спасает животных
В шапке ушанке, брезентовом плаще и на велосипеде он поразительно похож на мультипликационного персонажа - почтальона Печкина из «Простоквашино».
Дмитрий придумал этот образ для поздравления друзей, но оказалось, получить подарок лично от харизматичного почтальона желают многие. Теперь метеоролог по образованию, работающий мотослесарем, в свободное время доставляет людям подарки. А по дороге – подбирает больных бездомных кошек. Сегодня у Печкина живут 8 найденышей, которых он выходил.
2020-09-23T17:46
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PT1M26S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, подарки, кошки, животные, видео
Современный почтальон Печкин: доставляет подарки, спасает животных
В шапке ушанке, брезентовом плаще и на велосипеде он поразительно похож на мультипликационного персонажа - почтальона Печкина из "Простоквашино".