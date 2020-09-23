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Современный почтальон Печкин: доставляет подарки, спасает животных
В шапке ушанке, брезентовом плаще и на велосипеде он поразительно похож на мультипликационного персонажа - почтальона Печкина из "Простоквашино".
2020-09-23T17:46
2020-09-23T17:46
подарки
кошки
животные
видео
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Дмитрий придумал этот образ для поздравления друзей, но оказалось, получить подарок лично от харизматичного почтальона желают многие. Теперь метеоролог по образованию, работающий мотослесарем, в свободное время доставляет людям подарки. А по дороге – подбирает больных бездомных кошек. Сегодня у Печкина живут 8 найденышей, которых он выходил.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Современный почтальон Печкин: доставляет подарки, спасает животных
В шапке ушанке, брезентовом плаще и на велосипеде он поразительно похож на мультипликационного персонажа - почтальона Печкина из «Простоквашино». Дмитрий придумал этот образ для поздравления друзей, но оказалось, получить подарок лично от харизматичного почтальона желают многие. Теперь метеоролог по образованию, работающий мотослесарем, в свободное время доставляет людям подарки. А по дороге – подбирает больных бездомных кошек. Сегодня у Печкина живут 8 найденышей, которых он выходил.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
видео, подарки, кошки, животные, видео
Современный почтальон Печкин: доставляет подарки, спасает животных
В шапке ушанке, брезентовом плаще и на велосипеде он поразительно похож на мультипликационного персонажа - почтальона Печкина из "Простоквашино".
2020-09-23T17:46
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PT1M26S

Современный почтальон Печкин: доставляет подарки, спасает животных

17:46 23.09.2020
103
Читать ria.ru в
В шапке ушанке, брезентовом плаще и на велосипеде он поразительно похож на мультипликационного персонажа - почтальона Печкина из "Простоквашино".
Дмитрий придумал этот образ для поздравления друзей, но оказалось, получить подарок лично от харизматичного почтальона желают многие. Теперь метеоролог по образованию, работающий мотослесарем, в свободное время доставляет людям подарки. А по дороге – подбирает больных бездомных кошек. Сегодня у Печкина живут 8 найденышей, которых он выходил.
300000
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ПодаркикошкиЖивотныеВидео
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