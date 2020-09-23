https://ria.ru/20200923/sovremennyy-pochtalon-pechkin-dostavlyaet-podarki-spasaet-zhivotnykh-1577672013.html

Современный почтальон Печкин: доставляет подарки, спасает животных

В шапке ушанке, брезентовом плаще и на велосипеде он поразительно похож на мультипликационного персонажа - почтальона Печкина из "Простоквашино".

2020-09-23T17:46

2020-09-23T17:46

2020-09-23T17:46

подарки

кошки

животные

видео

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Дмитрий придумал этот образ для поздравления друзей, но оказалось, получить подарок лично от харизматичного почтальона желают многие. Теперь метеоролог по образованию, работающий мотослесарем, в свободное время доставляет людям подарки. А по дороге – подбирает больных бездомных кошек. Сегодня у Печкина живут 8 найденышей, которых он выходил.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Современный почтальон Печкин: доставляет подарки, спасает животных В шапке ушанке, брезентовом плаще и на велосипеде он поразительно похож на мультипликационного персонажа - почтальона Печкина из «Простоквашино». Дмитрий придумал этот образ для поздравления друзей, но оказалось, получить подарок лично от харизматичного почтальона желают многие. Теперь метеоролог по образованию, работающий мотослесарем, в свободное время доставляет людям подарки. А по дороге – подбирает больных бездомных кошек. Сегодня у Печкина живут 8 найденышей, которых он выходил. 2020-09-23T17:46 true PT1M26S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, подарки, кошки, животные, видео