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Путин пообещал выполнить все обязательства по соцподдержке населения
Все обязательства по социальной поддержке населения и медпомощи будут выполнены в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:12
2020-09-23T14:12
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Все обязательства по социальной поддержке населения и медпомощи будут выполнены в полном объеме, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами."Хочу особо подчеркнуть, несмотря на существенный объем выпадающих доходов Фонда социального медицинского страхования, пенсионного фонда, все наши обязательства по поддержке населения, оказанию медицинской помощи будут безусловно выполнены", - заявил Путин.
https://ria.ru/20200923/kapital-1577652808.html
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РИА Новости
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здоровье - общество, владимир путин, общество

Путин пообещал выполнить все обязательства по соцподдержке населения

14:12 23.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания по противодействию коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин во время совещания по противодействию коронавирусу - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Все обязательства по социальной поддержке населения и медпомощи будут выполнены в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами.
"Хочу особо подчеркнуть, несмотря на существенный объем выпадающих доходов Фонда социального медицинского страхования, пенсионного фонда, все наши обязательства по поддержке населения, оказанию медицинской помощи будут безусловно выполнены", - заявил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
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