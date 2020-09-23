https://ria.ru/20200923/sotspodderzhka-1577656990.html
Путин пообещал выполнить все обязательства по соцподдержке населения
Все обязательства по социальной поддержке населения и медпомощи будут выполнены в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:12
2020-09-23T14:12
2020-09-23T14:12
здоровье - общество
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Все обязательства по социальной поддержке населения и медпомощи будут выполнены в полном объеме, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами."Хочу особо подчеркнуть, несмотря на существенный объем выпадающих доходов Фонда социального медицинского страхования, пенсионного фонда, все наши обязательства по поддержке населения, оказанию медицинской помощи будут безусловно выполнены", - заявил Путин.
https://ria.ru/20200923/kapital-1577652808.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, владимир путин, общество