https://ria.ru/20200923/sotspodderzhka-1577656990.html

Путин пообещал выполнить все обязательства по соцподдержке населения

Все обязательства по социальной поддержке населения и медпомощи будут выполнены в полном объеме, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сенаторами. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:12

2020-09-23T14:12

2020-09-23T14:12

здоровье - общество

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Все обязательства по социальной поддержке населения и медпомощи будут выполнены в полном объеме, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> на встрече с сенаторами."Хочу особо подчеркнуть, несмотря на существенный объем выпадающих доходов Фонда социального медицинского страхования, пенсионного фонда, все наши обязательства по поддержке населения, оказанию медицинской помощи будут безусловно выполнены", - заявил Путин.

https://ria.ru/20200923/kapital-1577652808.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин, общество