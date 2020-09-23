https://ria.ru/20200923/sotrudnichestvo-1577666030.html
Проектные офисы помогут международному молодежному сотрудничеству
В России запустили проектные офисы, поддерживающие взаимодействие молодежи и молодежных организаций РФ и других стран. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T16:28
2020-09-23T16:28
2020-09-23T16:28
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ульяновская область
омская область
республика татарстан (татарстан)
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> В России запустили проектные офисы, поддерживающие взаимодействие молодежи и молодежных организаций РФ и других стран.На сегодняшний день они открыты по четырем направлениям: "Россия – БРИКС" в Ульяновской области, "Россия – Арктический совет" в Ямало-Ненецком автономном округе, "Россия – Организация исламского сотрудничества" в Республике Татарстан и "Россия – Центрально-Азиатский регион" в Омской области.По его словам, если говорить о взаимодействии с Ульяновской областью, то создание проектного офиса "Россия – БРИКС" – это серьезный итог председательства России в БРИКС в этом году."В рамках молодежного международного сотрудничества надеемся, что дальше все те инициативы, все те итоги, которые наработаны, общие проекты, будут реализовываться при поддержке проектного офиса", – добавил Гуров.Также о проектном офисе "Россия – БРИКС" сказал председатель совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел РФ Константин Колпаков: он отметил, что особое внимание в этом случае уделяется наращиванию практического взаимодействия по вопросам реализации молодежной политики.Говоря о проектном офисе "Россия – Арктический совет", он добавил, что одним из пунктов является привлечение молодежи из арктических регионов к деятельности совета по разным направлениям.Деятельность проектных офисовВ рамках проектного офиса "Россия – Арктический совет" в 2021–2023 годах планируется провести несколько мероприятий. Это будут Форум молодых лидеров стран Арктического совета, международные молодежные программы волонтеров Арктики и Международный фестиваль молодежи коренных народов Арктического региона.По его словам, успешная реализация мероприятий позволит сформировать образ Российской Федерации как страны, благоприятной и открытой для международного молодежного сотрудничества на мировой арене, а также поможет налаживанию дружеских взаимоотношений между молодежными сообществами малых регионов России и молодежными организациями стран Арктического совета."Это позволит в дальнейшем нашей молодежи включиться в проекты и мероприятия, организуемые в различных областях иностранными государствами, привлекать в наши события участников из других стран", – заключил Мажаров.Интересы молодежиВ рамках работы проектного офиса в Ульяновской области в октябре пройдет Шестой молодежный саммит БРИКС и встреча министров и руководителей ведомств стран БРИКС."Мы понимаем, что это потрясающая возможность для нашей молодежи пообщаться с коллегами из стран БРИКС, обсудить состояние молодежной политики, понять, какие интересы сейчас волнуют молодежь Бразилии, Африки, Китая, Индии, и еще раз убедиться в том, что интересы у нас одни и то, что волнует в равной степени молодежь, должно присутствовать в качестве поиска решения", – отметила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба.Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева рассказала, что у проектного офиса "Россия – Организация исламского сотрудничества (ОИС)" в перспективе есть чем поделиться и есть что реализовать: в рамках его работы уже проведен ряд мероприятий.Заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Омской области Татьяна Дернова, рассказывая о проектном офисе "Россия – Центрально-Азиатский регион", отметила, что предпосылки его создания были заложены в рамках Шанхайской организации сотрудничества в 2016 году."Совместные проекты и мероприятия в сфере молодежной политики способствуют упрочнению традиционных гуманитарных связей, открывают новые возможности для совершенствования системы гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи и становятся локомотивами интеграционных молодежных процессов", – сказала она.
ульяновская область
омская область
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямало-ненецкий автономный округ (янао), ульяновская область, омская область, республика татарстан (татарстан)
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В России запустили проектные офисы, поддерживающие взаимодействие молодежи и молодежных организаций РФ и других стран.
На сегодняшний день они открыты по четырем направлениям: "Россия – БРИКС" в Ульяновской области, "Россия – Арктический совет" в Ямало-Ненецком автономном округе, "Россия – Организация исламского сотрудничества" в Республике Татарстан и "Россия – Центрально-Азиатский регион" в Омской области.
"Каждый из этих проект офисов – это сборка всей той активности и международного молодежного сотрудничества, которую мы имеем", – отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.
По его словам, если говорить о взаимодействии с Ульяновской областью, то создание проектного офиса "Россия – БРИКС" – это серьезный итог председательства России в БРИКС в этом году.
"В рамках молодежного международного сотрудничества надеемся, что дальше все те инициативы, все те итоги, которые наработаны, общие проекты, будут реализовываться при поддержке проектного офиса", – добавил Гуров.
Также о проектном офисе "Россия – БРИКС" сказал председатель совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел РФ Константин Колпаков: он отметил, что особое внимание в этом случае уделяется наращиванию практического взаимодействия по вопросам реализации молодежной политики.
"Развитие сотрудничества в сфере молодежной политики входит в число приоритетных задач по укрепления стратегического партнерства стран БРИКС", – сказал Колпаков.
Говоря о проектном офисе "Россия – Арктический совет", он добавил, что одним из пунктов является привлечение молодежи из арктических регионов к деятельности совета по разным направлениям.
Деятельность проектных офисов
В рамках проектного офиса "Россия – Арктический совет" в 2021–2023 годах планируется провести несколько мероприятий. Это будут Форум молодых лидеров стран Арктического совета, международные молодежные программы волонтеров Арктики и Международный фестиваль молодежи коренных народов Арктического региона.
"Мы уверены, что председательство России в Арктическом совете и открытие нашего проектного офиса помогут нам провести это на самом высоком уровне", – сказал заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Мажаров.
По его словам, успешная реализация мероприятий позволит сформировать образ Российской Федерации как страны, благоприятной и открытой для международного молодежного сотрудничества на мировой арене, а также поможет налаживанию дружеских взаимоотношений между молодежными сообществами малых регионов России и молодежными организациями стран Арктического совета.
"Это позволит в дальнейшем нашей молодежи включиться в проекты и мероприятия, организуемые в различных областях иностранными государствами, привлекать в наши события участников из других стран", – заключил Мажаров.
Интересы молодежи
В рамках работы проектного офиса в Ульяновской области в октябре пройдет Шестой молодежный саммит БРИКС и встреча министров и руководителей ведомств стран БРИКС.
"Мы понимаем, что это потрясающая возможность для нашей молодежи пообщаться с коллегами из стран БРИКС, обсудить состояние молодежной политики, понять, какие интересы сейчас волнуют молодежь Бразилии, Африки, Китая, Индии, и еще раз убедиться в том, что интересы у нас одни и то, что волнует в равной степени молодежь, должно присутствовать в качестве поиска решения", – отметила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба.
Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева рассказала, что у проектного офиса "Россия – Организация исламского сотрудничества (ОИС)" в перспективе есть чем поделиться и есть что реализовать: в рамках его работы уже проведен ряд мероприятий.
"Впереди у проектного офиса те самые задачи по налаживания и формированию повестки молодежных обменов и визитов между Российской Федерацией и странами ОИС. Безусловно, в рамках работы офиса мы видим для себя совместно с коллегами и организацию сопровождения молодежных организаций Российской Федерации по взаимодействию с этими странами", – сказала Фазлеева.
Заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Омской области Татьяна Дернова, рассказывая о проектном офисе "Россия – Центрально-Азиатский регион", отметила, что предпосылки его создания были заложены в рамках Шанхайской организации сотрудничества в 2016 году.
"Совместные проекты и мероприятия в сфере молодежной политики способствуют упрочнению традиционных гуманитарных связей, открывают новые возможности для совершенствования системы гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи и становятся локомотивами интеграционных молодежных процессов", – сказала она.