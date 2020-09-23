https://ria.ru/20200923/sotrudnichestvo-1577666030.html

Проектные офисы помогут международному молодежному сотрудничеству

В России запустили проектные офисы, поддерживающие взаимодействие молодежи и молодежных организаций РФ и других стран. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:28

2020-09-23T16:28

2020-09-23T16:28

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ульяновская область

омская область

республика татарстан (татарстан)

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> В России запустили проектные офисы, поддерживающие взаимодействие молодежи и молодежных организаций РФ и других стран.На сегодняшний день они открыты по четырем направлениям: "Россия – БРИКС" в Ульяновской области, "Россия – Арктический совет" в Ямало-Ненецком автономном округе, "Россия – Организация исламского сотрудничества" в Республике Татарстан и "Россия – Центрально-Азиатский регион" в Омской области.По его словам, если говорить о взаимодействии с Ульяновской областью, то создание проектного офиса "Россия – БРИКС" – это серьезный итог председательства России в БРИКС в этом году."В рамках молодежного международного сотрудничества надеемся, что дальше все те инициативы, все те итоги, которые наработаны, общие проекты, будут реализовываться при поддержке проектного офиса", – добавил Гуров.Также о проектном офисе "Россия – БРИКС" сказал председатель совета молодых дипломатов Министерства иностранных дел РФ Константин Колпаков: он отметил, что особое внимание в этом случае уделяется наращиванию практического взаимодействия по вопросам реализации молодежной политики.Говоря о проектном офисе "Россия – Арктический совет", он добавил, что одним из пунктов является привлечение молодежи из арктических регионов к деятельности совета по разным направлениям.Деятельность проектных офисовВ рамках проектного офиса "Россия – Арктический совет" в 2021–2023 годах планируется провести несколько мероприятий. Это будут Форум молодых лидеров стран Арктического совета, международные молодежные программы волонтеров Арктики и Международный фестиваль молодежи коренных народов Арктического региона.По его словам, успешная реализация мероприятий позволит сформировать образ Российской Федерации как страны, благоприятной и открытой для международного молодежного сотрудничества на мировой арене, а также поможет налаживанию дружеских взаимоотношений между молодежными сообществами малых регионов России и молодежными организациями стран Арктического совета."Это позволит в дальнейшем нашей молодежи включиться в проекты и мероприятия, организуемые в различных областях иностранными государствами, привлекать в наши события участников из других стран", – заключил Мажаров.Интересы молодежиВ рамках работы проектного офиса в Ульяновской области в октябре пройдет Шестой молодежный саммит БРИКС и встреча министров и руководителей ведомств стран БРИКС."Мы понимаем, что это потрясающая возможность для нашей молодежи пообщаться с коллегами из стран БРИКС, обсудить состояние молодежной политики, понять, какие интересы сейчас волнуют молодежь Бразилии, Африки, Китая, Индии, и еще раз убедиться в том, что интересы у нас одни и то, что волнует в равной степени молодежь, должно присутствовать в качестве поиска решения", – отметила первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба.Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева рассказала, что у проектного офиса "Россия – Организация исламского сотрудничества (ОИС)" в перспективе есть чем поделиться и есть что реализовать: в рамках его работы уже проведен ряд мероприятий.Заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Омской области Татьяна Дернова, рассказывая о проектном офисе "Россия – Центрально-Азиатский регион", отметила, что предпосылки его создания были заложены в рамках Шанхайской организации сотрудничества в 2016 году."Совместные проекты и мероприятия в сфере молодежной политики способствуют упрочнению традиционных гуманитарных связей, открывают новые возможности для совершенствования системы гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи и становятся локомотивами интеграционных молодежных процессов", – сказала она.

ульяновская область

омская область

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямало-ненецкий автономный округ (янао), ульяновская область, омская область, республика татарстан (татарстан)