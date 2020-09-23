https://ria.ru/20200923/soglashenie-1577662324.html

ПСБ будет развивать жилстроительство и ипотеку с девелопером из Удмуртии

ПСБ и девелопер "Комосстрой" из Удмуртии заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации инвестпроектов жилищной инфраструктуры, а также в... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:22

2020-09-23T15:22

2020-09-23T15:22

банк псб

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> и девелопер "Комосстрой" из Удмуртии заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации инвестпроектов жилищной инфраструктуры, а также в улучшении условий ипотечного кредитования населения в регионах работы застройщика, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов и основатель компании Андрей Осколков."Комосстрой" – наш многолетний партнер, сильный и опытный игрок рынка жилищного строительства. Сфера бизнес-интересов компании не ограничивается территорией одного региона, и ПСБ сможет поддержать ее в вопросах расширения географии проектов", – приводится в сообщении комментарий Басманова.

https://ria.ru/20200827/sotsproekt-1576384784.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк псб, новости компаний - экономика