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ПСБ будет развивать жилстроительство и ипотеку с девелопером из Удмуртии
ПСБ и девелопер "Комосстрой" из Удмуртии заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации инвестпроектов жилищной инфраструктуры, а также в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:22
2020-09-23T15:22
банк псб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> и девелопер "Комосстрой" из Удмуртии заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации инвестпроектов жилищной инфраструктуры, а также в улучшении условий ипотечного кредитования населения в регионах работы застройщика, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов и основатель компании Андрей Осколков."Комосстрой" – наш многолетний партнер, сильный и опытный игрок рынка жилищного строительства. Сфера бизнес-интересов компании не ограничивается территорией одного региона, и ПСБ сможет поддержать ее в вопросах расширения географии проектов", – приводится в сообщении комментарий Басманова.
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банк псб, новости компаний - экономика

ПСБ будет развивать жилстроительство и ипотеку с девелопером из Удмуртии

15:22 23.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. ПСБ и девелопер "Комосстрой" из Удмуртии заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации инвестпроектов жилищной инфраструктуры, а также в улучшении условий ипотечного кредитования населения в регионах работы застройщика, сообщает пресс-служба банка.
Документ подписали руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов и основатель компании Андрей Осколков.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 15:13
ПСБ продолжит развивать социальные проекты в Волгоградской области
"Комосстрой" – наш многолетний партнер, сильный и опытный игрок рынка жилищного строительства. Сфера бизнес-интересов компании не ограничивается территорией одного региона, и ПСБ сможет поддержать ее в вопросах расширения географии проектов", – приводится в сообщении комментарий Басманова.
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Банк ПСБНовости компаний - Экономика
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