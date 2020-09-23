https://ria.ru/20200923/soglashenie-1577662324.html
ПСБ будет развивать жилстроительство и ипотеку с девелопером из Удмуртии
ПСБ и девелопер "Комосстрой" из Удмуртии заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации инвестпроектов жилищной инфраструктуры, а также в... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:22
2020-09-23T15:22
2020-09-23T15:22
банк псб
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151165/26/1511652674_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_301dc42e81bb4f4074d598f8d7888152.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_bank-psb" target="_blank">ПСБ</a> и девелопер "Комосстрой" из Удмуртии заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в реализации инвестпроектов жилищной инфраструктуры, а также в улучшении условий ипотечного кредитования населения в регионах работы застройщика, сообщает пресс-служба банка.Документ подписали руководитель блока среднего и малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов и основатель компании Андрей Осколков."Комосстрой" – наш многолетний партнер, сильный и опытный игрок рынка жилищного строительства. Сфера бизнес-интересов компании не ограничивается территорией одного региона, и ПСБ сможет поддержать ее в вопросах расширения географии проектов", – приводится в сообщении комментарий Басманова.
https://ria.ru/20200827/sotsproekt-1576384784.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151165/26/1511652674_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b0f9c58725b76753f7132ab4d12b2c37.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк псб, новости компаний - экономика