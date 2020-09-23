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Сбивший пешеходов на Остоженке рэпер был под наркотиками
Следствие переквалифицировало обвинение виновнику ДТП на Остоженке в центре Москвы на более тяжкое: установлено, что в его крови были наркотики, сообщается на... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T19:14
2020-09-23T21:34
цао
московский государственный лингвистический университет
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Следствие переквалифицировало обвинение виновнику ДТП на Остоженке в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на более тяжкое: установлено, что в его крови были наркотики, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по <a href="http://ria.ru/location_Central_Administrative_District/" target="_blank" data-auto="true">ЦАО</a> ГУ МВД России по Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое", — сказала Волк.Изначально было возбуждено дело по части 1 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Теперь оно переквалифицировано на пункт "а" части 2 статьи 264 УК России, наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.Суд арестовал мужчину на два месяца.ДТП произошло в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов.По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжелыми травмами позвоночника, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших — преподаватель расположенного неподалеку от места аварии <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_lingvisticheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного лингвистического университета</a>.
https://ria.ru/20200922/srok-1577610840.html
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Сажать беспощадно
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цао
москва
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Новости
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РИА Новости
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цао, московский государственный лингвистический университет, москва, происшествия

Сбивший пешеходов на Остоженке рэпер был под наркотиками

19:14 23.09.2020 (обновлено: 21:34 23.09.2020)
8639
© РИА НовостиДТП на Остоженке
ДТП на Остоженке - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Следствие переквалифицировало обвинение виновнику ДТП на Остоженке в центре Москвы на более тяжкое: установлено, что в его крови были наркотики, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое", — сказала Волк.
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Суд арестовал мужчину на два месяца.
ДТП произошло в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов.
По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжелыми травмами позвоночника, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших — преподаватель расположенного неподалеку от места аварии Московского государственного лингвистического университета.
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