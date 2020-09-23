https://ria.ru/20200923/sledstvie-1577677588.html

Сбивший пешеходов на Остоженке рэпер был под наркотиками

Следствие переквалифицировало обвинение виновнику ДТП на Остоженке в центре Москвы на более тяжкое: установлено, что в его крови были наркотики, сообщается на... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T19:14

2020-09-23T19:14

2020-09-23T21:34

цао

московский государственный лингвистический университет

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Следствие переквалифицировало обвинение виновнику ДТП на Остоженке в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> на более тяжкое: установлено, что в его крови были наркотики, сообщается на сайте "МВД Медиа"."Проведенным медицинским освидетельствованием установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Учитывая данные обстоятельства, следствием УВД по <a href="http://ria.ru/location_Central_Administrative_District/" target="_blank" data-auto="true">ЦАО</a> ГУ МВД России по Москве принято решение о переквалификации обвинения на более тяжкое", — сказала Волк.Изначально было возбуждено дело по части 1 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Теперь оно переквалифицировано на пункт "а" части 2 статьи 264 УК России, наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.Суд арестовал мужчину на два месяца.ДТП произошло в Москве на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка, где столкнулись два автомобиля. Infiniti на скорости въехал в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил пешеходов.По данным правоохранительных органов, госпитализированы трое: мужчина с тяжелыми травмами позвоночника, переломом ребер, закрытой черепно-мозговой травмой; женщина с переломом ноги и ампутацией левой лодыжки; женщина с переломом таза и сотрясением мозга. Одна из пострадавших — преподаватель расположенного неподалеку от места аварии <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_lingvisticheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Московского государственного лингвистического университета</a>.

https://ria.ru/20200922/srok-1577610840.html

https://ria.ru/20200922/operatsiya-1577609859.html

Петя Грин Тюремный театр ефремова пополнится рэпером 67

piligrimwl Сажать беспощадно 34

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цао

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цао, московский государственный лингвистический университет, москва, происшествия