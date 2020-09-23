https://ria.ru/20200923/shvetsiya-1577661537.html

В Швеции рассказали подробности о ЧП с участием российского корабля

Представитель морских властей Швеции заявил РИА Новости, что российский военный корабль, столкнувшийся с грузовым судном у берегов Дании, не использовал... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:11

2020-09-23T15:11

2020-09-23T18:01

балтийский флот вмф россии

швеция

балтийск

маршалловы острова

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Представитель морских властей Швеции заявил РИА Новости, что российский военный корабль, столкнувшийся с грузовым судном у берегов <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a>, не использовал автоматическую идентификационную систему (АИС).Пресс-служба Балтийского флота ранее сообщила, что столкновение рефрижераторного судна под флагом <a href="http://ria.ru/location_Marshall_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Маршалловых островов</a> Ice Rose с малым противолодочным кораблем <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> "Казанец" произошло в среду утром в условиях плохой видимости, пострадавших среди экипажа российского корабля нет. Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии и в настоящее время своим ходом возвращается в пункт базирования в городе <a href="http://ria.ru/location_Baltijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Балтийск</a>."В районе инцидента стоял туман, и один из кораблей не использовал АИС. Российский корабль не использовал АИС. О других обстоятельствах я не знаю", - сообщил собеседник агентства.Место столкновения находится вблизи <a href="http://ria.ru/location_Copenhagen/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагена</a>, недалеко от моста, соединяющего Данию и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швецию</a>. В район ЧП прибыл патрульный корабль ВМС Дании P523 и шведский буксир, а также вертолет шведских спасателей. Как сообщили спасатели, в момент столкновения над проливом стоял густой туман.

https://ria.ru/20200923/baltflot-1577660286.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/fregat-1577658323.html

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швеция

балтийск

маршалловы острова

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийский флот вмф россии, швеция, балтийск, маршалловы острова, в мире