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https://ria.ru/20200923/shvetsiya-1577661537.html
В Швеции рассказали подробности о ЧП с участием российского корабля
Представитель морских властей Швеции заявил РИА Новости, что российский военный корабль, столкнувшийся с грузовым судном у берегов Дании, не использовал... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:11
2020-09-23T18:01
балтийский флот вмф россии
швеция
балтийск
маршалловы острова
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Представитель морских властей Швеции заявил РИА Новости, что российский военный корабль, столкнувшийся с грузовым судном у берегов <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a>, не использовал автоматическую идентификационную систему (АИС).Пресс-служба Балтийского флота ранее сообщила, что столкновение рефрижераторного судна под флагом <a href="http://ria.ru/location_Marshall_Islands/" target="_blank" data-auto="true">Маршалловых островов</a> Ice Rose с малым противолодочным кораблем <a href="http://ria.ru/organization_Baltijjskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Балтфлота</a> "Казанец" произошло в среду утром в условиях плохой видимости, пострадавших среди экипажа российского корабля нет. Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии и в настоящее время своим ходом возвращается в пункт базирования в городе <a href="http://ria.ru/location_Baltijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Балтийск</a>."В районе инцидента стоял туман, и один из кораблей не использовал АИС. Российский корабль не использовал АИС. О других обстоятельствах я не знаю", - сообщил собеседник агентства.Место столкновения находится вблизи <a href="http://ria.ru/location_Copenhagen/" target="_blank" data-auto="true">Копенгагена</a>, недалеко от моста, соединяющего Данию и <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швецию</a>. В район ЧП прибыл патрульный корабль ВМС Дании P523 и шведский буксир, а также вертолет шведских спасателей. Как сообщили спасатели, в момент столкновения над проливом стоял густой туман.
https://ria.ru/20200923/baltflot-1577660286.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/fregat-1577658323.html
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швеция
балтийск
маршалловы острова
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балтийский флот вмф россии, швеция, балтийск, маршалловы острова, в мире

В Швеции рассказали подробности о ЧП с участием российского корабля

15:11 23.09.2020 (обновлено: 18:01 23.09.2020)
2326
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Казанец"
Малый противолодочный корабль Казанец - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Малый противолодочный корабль "Казанец". Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Представитель морских властей Швеции заявил РИА Новости, что российский военный корабль, столкнувшийся с грузовым судном у берегов Дании, не использовал автоматическую идентификационную систему (АИС).
Пресс-служба Балтийского флота ранее сообщила, что столкновение рефрижераторного судна под флагом Маршалловых островов Ice Rose с малым противолодочным кораблем Балтфлота "Казанец" произошло в среду утром в условиях плохой видимости, пострадавших среди экипажа российского корабля нет. Корпус противолодочного корабля получил пробоину выше ватерлинии и в настоящее время своим ходом возвращается в пункт базирования в городе Балтийск.
Малый противолодочный корабль Казанец - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 14:54
Столкнувшийся с рефрижератором корабль Балтфлота следует в Балтийск
"В районе инцидента стоял туман, и один из кораблей не использовал АИС. Российский корабль не использовал АИС. О других обстоятельствах я не знаю", - сообщил собеседник агентства.
Место столкновения находится вблизи Копенгагена, недалеко от моста, соединяющего Данию и Швецию. В район ЧП прибыл патрульный корабль ВМС Дании P523 и шведский буксир, а также вертолет шведских спасателей. Как сообщили спасатели, в момент столкновения над проливом стоял густой туман.
Малый противолодочный корабль Казанец на репетиции парад ко Дню ВМФ на Неве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 14:26
В Балтфлоте привели подробности столкновения фрегата с грузовым судном
328461116
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Балтийский флот ВМФ РоссииШвецияБалтийскМаршалловы островаВ мире
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