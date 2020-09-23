https://ria.ru/20200923/shkolnitsa-1577633496.html

Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве

Дизайнер Надежда Славина, мать 12-летней школьницы, пропавшей в столице по дороге из школы, рассказала в интервью "Стархиту" о причинах ее исчезновения. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T06:47

2020-09-23T06:47

2020-09-23T09:38

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603906_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_0d87aa6034779cb68298711ef9860222.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Дизайнер Надежда Славина, мать 12-летней школьницы, пропавшей в столице по дороге из школы, рассказала в интервью "<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank">Стархиту</a>" о причинах ее исчезновения.О пропаже ребенка стало известно в понедельник. Впоследствии школьницу нашли. Старший помощник руководителя ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a> сообщила, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В соцсетях распространяется информация, что девочка перед тем, как уйти из школы, оставила записку и свой мобильный телефон однокласснику.Славина заявила, что ее дочь действительно отдала свой телефон однокласснику. По словам женщины, там была "предсмертная записка", в которой школьница обвиняла мать в том, что ей не сказали о трагической смерти отца, произошедшей три года назад. "Но дело в том, что мне самой было очень тяжело это пережить, я не могла ни работать, ни общаться с друзьями, я была абсолютно раздавлена и пропала из поля зрения друзей и клиентов", — указала Славина. Она добавила, что собиралась сообщить девочке о смерти отца, но хотела сделать это максимально щадящим образом при участии психолога."Но бабушка решила все за нас и без нас. И я узнала задним числом, что дочери бабушка рассказала, что папы нет. Звучит это ужасно", — заключила дизайнер.

https://ria.ru/20200917/rebenok-1577379735.html

3

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка 2020-09-23T06:47 true PT0M11S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия