Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/shkolnitsa-1577633496.html
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Дизайнер Надежда Славина, мать 12-летней школьницы, пропавшей в столице по дороге из школы, рассказала в интервью "Стархиту" о причинах ее исчезновения. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T06:47
2020-09-23T09:38
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603906_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_0d87aa6034779cb68298711ef9860222.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Дизайнер Надежда Славина, мать 12-летней школьницы, пропавшей в столице по дороге из школы, рассказала в интервью "<a href="https://www.starhit.ru/" target="_blank">Стархиту</a>" о причинах ее исчезновения.О пропаже ребенка стало известно в понедельник. Впоследствии школьницу нашли. Старший помощник руководителя ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Ivanova_2/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Иванова</a> сообщила, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В соцсетях распространяется информация, что девочка перед тем, как уйти из школы, оставила записку и свой мобильный телефон однокласснику.Славина заявила, что ее дочь действительно отдала свой телефон однокласснику. По словам женщины, там была "предсмертная записка", в которой школьница обвиняла мать в том, что ей не сказали о трагической смерти отца, произошедшей три года назад. "Но дело в том, что мне самой было очень тяжело это пережить, я не могла ни работать, ни общаться с друзьями, я была абсолютно раздавлена и пропала из поля зрения друзей и клиентов", — указала Славина. Она добавила, что собиралась сообщить девочке о смерти отца, но хотела сделать это максимально щадящим образом при участии психолога."Но бабушка решила все за нас и без нас. И я узнала задним числом, что дочери бабушка рассказала, что папы нет. Звучит это ужасно", — заключила дизайнер.
https://ria.ru/20200917/rebenok-1577379735.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
2020-09-23T06:47
true
PT0M11S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577603906_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_3719c004e614a72f1f973fb4865c6387.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве

06:47 23.09.2020 (обновлено: 09:38 23.09.2020)
20564
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Дизайнер Надежда Славина, мать 12-летней школьницы, пропавшей в столице по дороге из школы, рассказала в интервью "Стархиту" о причинах ее исчезновения.
О пропаже ребенка стало известно в понедельник. Впоследствии школьницу нашли. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. В соцсетях распространяется информация, что девочка перед тем, как уйти из школы, оставила записку и свой мобильный телефон однокласснику.
Славина заявила, что ее дочь действительно отдала свой телефон однокласснику. По словам женщины, там была "предсмертная записка", в которой школьница обвиняла мать в том, что ей не сказали о трагической смерти отца, произошедшей три года назад.
"Но дело в том, что мне самой было очень тяжело это пережить, я не могла ни работать, ни общаться с друзьями, я была абсолютно раздавлена и пропала из поля зрения друзей и клиентов", — указала Славина.
Она добавила, что собиралась сообщить девочке о смерти отца, но хотела сделать это максимально щадящим образом при участии психолога.
"Но бабушка решила все за нас и без нас. И я узнала задним числом, что дочери бабушка рассказала, что папы нет. Звучит это ужасно", — заключила дизайнер.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 12:56
В Краснодаре пропала четырнадцатилетняя девочка
3161441030
Обсудить3
Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Виды Санкт-Петербурга. Архив
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Певица Наташа Королева
Королева нецензурно выругалась на фоне скандала с изменой Тарзана
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"
Вид на город Южно-Сахалинск
На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса ребенка, проспавшего остановку
Боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Александа Коти и аш-Шафи Эльшейх
Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из "Битлз"
Ученые в лаборатории
В России открыли революционный природный антибиотик
Алексей Навальный
Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
Подкоп, сделанный заключенными для побега из колонии в Дагестане. Кадр видео
В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии, сделав подкоп
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
Предприниматель Олег Тиньков
Олег Тиньков рассказал, чем займется после продажи банка "Яндексу"
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Раскрыто главное условие передачи коронавируса
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Навального выписали из берлинской клиники "Шарите"
Виссарион
Страна Виссариония. Как бывший милиционер провозгласил себя Христом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Захарова написала текст новой песни Успенской
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из берлинской клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Лента новостейМолния