https://ria.ru/20200923/shkola-1577630715.html

В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера

Двенадцатилетняя школьница, пропавшая в понедельник в Москве, найдена живой, рассказала ее мама дизайнер Надежда Славина в своем Instagram. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T00:24

2020-09-23T00:24

2020-09-23T06:41

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Двенадцатилетняя школьница, пропавшая в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, найдена живой, рассказала ее мама дизайнер Надежда Славина в своем <a href="https://www.instagram.com/nfashion.ru/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a>.Ранее стало известно, что в понедельник 12-летняя девочка пропала по дороге из школы, которая находится в центре Москвы. По данному факту следователи завели уголовное дело об убийстве.Она также заявила, что находится в шоковом состоянии, потому что сейчас ее дочь рассказывает про нее "какие-то жуткие вещи", хотя они не ругались. Славина не исключила, что есть заинтересованные лица, которые хотят "очернить" ее.Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Она добавила, что будут проводится следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20200911/semenovka-1577096012.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия