https://ria.ru/20200923/shkola-1577630715.html
В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
Двенадцатилетняя школьница, пропавшая в понедельник в Москве, найдена живой, рассказала ее мама дизайнер Надежда Славина в своем Instagram. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T00:24
2020-09-23T00:24
2020-09-23T06:41
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Двенадцатилетняя школьница, пропавшая в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, найдена живой, рассказала ее мама дизайнер Надежда Славина в своем <a href="https://www.instagram.com/nfashion.ru/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a>.Ранее стало известно, что в понедельник 12-летняя девочка пропала по дороге из школы, которая находится в центре Москвы. По данному факту следователи завели уголовное дело об убийстве.Она также заявила, что находится в шоковом состоянии, потому что сейчас ее дочь рассказывает про нее "какие-то жуткие вещи", хотя они не ругались. Славина не исключила, что есть заинтересованные лица, которые хотят "очернить" ее.Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Она добавила, что будут проводится следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20200911/semenovka-1577096012.html
1
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Двенадцатилетняя школьница, пропавшая в понедельник в Москве
, найдена живой, рассказала ее мама дизайнер Надежда Славина в своем Instagram
.
Ранее стало известно, что в понедельник 12-летняя девочка пропала по дороге из школы, которая находится в центре Москвы. По данному факту следователи завели уголовное дело об убийстве.
"Все хорошо, Диана нашлась... Сейчас мою дочь везут в отдел к психологам, ее будет охранять полиция, у нее возьмут анализы, узнают, что было. Я тоже туда приеду", - сказала Славина.
Она также заявила, что находится в шоковом состоянии, потому что сейчас ее дочь рассказывает про нее "какие-то жуткие вещи", хотя они не ругались. Славина не исключила, что есть заинтересованные лица, которые хотят "очернить" ее.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Она добавила, что будут проводится следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.