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В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера
Двенадцатилетняя школьница, пропавшая в понедельник в Москве, найдена живой, рассказала ее мама дизайнер Надежда Славина в своем Instagram. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T00:24
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Двенадцатилетняя школьница, пропавшая в понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, найдена живой, рассказала ее мама дизайнер Надежда Славина в своем <a href="https://www.instagram.com/nfashion.ru/?hl=ru" target="_blank">Instagram</a>.Ранее стало известно, что в понедельник 12-летняя девочка пропала по дороге из школы, которая находится в центре Москвы. По данному факту следователи завели уголовное дело об убийстве.Она также заявила, что находится в шоковом состоянии, потому что сейчас ее дочь рассказывает про нее "какие-то жуткие вещи", хотя они не ругались. Славина не исключила, что есть заинтересованные лица, которые хотят "очернить" ее.Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Она добавила, что будут проводится следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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москва, происшествия

В Москве нашли пропавшую 12-летнюю дочь дизайнера

00:24 23.09.2020 (обновлено: 06:41 23.09.2020)
92203
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Двенадцатилетняя школьница, пропавшая в понедельник в Москве, найдена живой, рассказала ее мама дизайнер Надежда Славина в своем Instagram.
Ранее стало известно, что в понедельник 12-летняя девочка пропала по дороге из школы, которая находится в центре Москвы. По данному факту следователи завели уголовное дело об убийстве.
"Все хорошо, Диана нашлась... Сейчас мою дочь везут в отдел к психологам, ее будет охранять полиция, у нее возьмут анализы, узнают, что было. Я тоже туда приеду", - сказала Славина.
Она также заявила, что находится в шоковом состоянии, потому что сейчас ее дочь рассказывает про нее "какие-то жуткие вещи", хотя они не ругались. Славина не исключила, что есть заинтересованные лица, которые хотят "очернить" ее.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Она добавила, что будут проводится следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Пропавшую в Курской области девочку нашли живой
90181381112
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