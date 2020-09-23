https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577675924.html
Цепкало обсудил в МИД Германии санкции ЕС против Лукашенко
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что в ходе визита в Берлин встретился с директором по Восточной Европе, Кавказу и... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:45
2020-09-23T18:45
2020-09-23T18:45
валерий цепкало
александр лукашенко
мид германии
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo" target="_blank">Валерий Цепкало</a> заявил, что в ходе визита в Берлин встретился с директором по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зибертом, обсудил индивидуальные санкции <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> против белорусского лидера <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> и стратегию Брюсселя в отношении "нелегитимных" выборов в республике.В канале добавили, что "Цепкало и Зиберт обсудили предоставление помощи гражданам Республики Беларусь, оказавшимся жертвами режима".Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геолого-разведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200923/oppozitsiya-1577644640.html
https://ria.ru/20200923/belorussiya-1577619557.html
Татьяна Долгорукова
Жизнь в Беларуси идёт полным ходом. Предприятия работают. Лукашенко, выбранный народом! Его не признают в Европе, а самозванцев, бегающих по странам-ненавистникам принимают и слушают. Цепкало побежал в Украину, затем в Польшу, встречался, по его словам, "с влиятельными людьми из Вашингтона". Как можно к ним серьёзно относиться? Почему Европа носится с такими?
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий цепкало, александр лукашенко, мид германии, белоруссия, в мире
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
заявил, что в ходе визита в Берлин встретился с директором по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии министерства иностранных дел Германии Михаэлем Зибертом, обсудил индивидуальные санкции ЕС
против белорусского лидера Александра Лукашенко
и стратегию Брюсселя в отношении "нелегитимных" выборов в республике.
"Валерий и Вероника Цепкало находятся в Берлине... Обсуждали: стратегию отношений Германии и стран Европейского Союза к нелегитимным президентским выборам в Республике Беларусь, индивидуальные санкции в отношении Лукашенко и членов его семьи, а также в отношении лиц, которые способствуют выводу белорусских денег за рубеж на счета Лукашенко и его семьи; санкции в отношении лиц, виновных в фальсификации выборов, а также тех, кто совершил преступления против граждан Республики Беларусь", - говорится в сообщении Telegram канала Цепкало, сопровождающем совместную фотографию экс-кандидата в президенты Белоруссии и германского дипломата.
В канале добавили, что "Цепкало и Зиберт обсудили предоставление помощи гражданам Республики Беларусь, оказавшимся жертвами режима".
Ранее главы МИД ЕС по итогам заседания в Брюсселе вновь подтвердили позицию союза о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии и намерении применить санкции в отношении белорусских граждан, причастных, по мнению ЕС, к фальсификации итогов голосования и насилию над участниками акций протеста. Между тем, белорусские допсанкции до сих пор не согласованы из-за позиции Кипра, который блокирует принятие решения, настаивая на параллельном введении аналогичных мер по Турции за ведение геолого-разведочных работ в кипрской экономической зоне Средиземного моря.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Акции протеста продолжаются уже в течение месяца. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко. Между тем в среду госагентство Белта сообщило, что состоялась инаугурация Лукашенко и он вступил в должность.
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