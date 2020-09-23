https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577634944.html

Российский посол в Каракасе прокомментировал санкции США против Мадуро

Санкции США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за сотрудничества с Ираном являются очередным примером грубого давления на Каракас, идущего вразрез с РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T08:46

2020-09-23T08:46

2020-09-23T08:55

хуан гуаидо

николас мадуро

совет безопасности оон

оон

венесуэла

каракас

иран

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155910/25/1559102562_0:152:2870:1766_1400x0_80_0_0_6d0d84421e1187d35df0baf55746b6b6.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> против президента <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a> из-за сотрудничества с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> являются очередным примером грубого давления на <a href="http://ria.ru/location_Caracas/" target="_blank" data-auto="true">Каракас</a>, идущего вразрез с международным правом, заявил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.США в понедельник ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном. По словам госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>, "почти 2 года власти Ирана сотрудничали с нелегитимным режимом Венесуэлы с тем, чтобы обойти оружейное эмбарго <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>"."Мы снова сталкиваемся с голословными обвинениями. Если кто-то пытается оправдаться в глазах международного сообщества, вводя односторонние санкции против независимого государства, его руководства, представителей госвласти под предлогом их сотрудничества с другим независимым государством, то пусть пояснит, какая конкретно норма международного права или соглашения, или резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> была нарушена", - сказал дипломат.Он напомнил, что в отношении Венесуэлы уже действует целый ряд американских ограничительных мер, не имеющих никакого отношения к международному праву и санкционному режиму ООН."Может быть, в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> попросту запутались в собственных репрессалиях, испытывая кризис жанра? В общем, налицо очередной пример грубого давления на Каракас, идущего вразрез с международным правом", - подчеркнул посол.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, <a href="http://ria.ru/person_khuan-guaido/" target="_blank" data-auto="true">Хуан Гуаидо</a> незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576795173.html

https://ria.ru/20200921/zarif-1577571897.html

венесуэла

каракас

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуан гуаидо, николас мадуро, совет безопасности оон, оон, венесуэла, каракас, иран, сша, в мире