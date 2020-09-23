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https://ria.ru/20200923/sanktsii-1577634944.html
Российский посол в Каракасе прокомментировал санкции США против Мадуро
Санкции США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за сотрудничества с Ираном являются очередным примером грубого давления на Каракас, идущего вразрез с РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T08:46
2020-09-23T08:55
хуан гуаидо
николас мадуро
совет безопасности оон
оон
венесуэла
каракас
иран
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> против президента <a href="http://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank" data-auto="true">Венесуэлы</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николаса Мадуро</a> из-за сотрудничества с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> являются очередным примером грубого давления на <a href="http://ria.ru/location_Caracas/" target="_blank" data-auto="true">Каракас</a>, идущего вразрез с международным правом, заявил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.США в понедельник ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном. По словам госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>, "почти 2 года власти Ирана сотрудничали с нелегитимным режимом Венесуэлы с тем, чтобы обойти оружейное эмбарго <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>"."Мы снова сталкиваемся с голословными обвинениями. Если кто-то пытается оправдаться в глазах международного сообщества, вводя односторонние санкции против независимого государства, его руководства, представителей госвласти под предлогом их сотрудничества с другим независимым государством, то пусть пояснит, какая конкретно норма международного права или соглашения, или резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> была нарушена", - сказал дипломат.Он напомнил, что в отношении Венесуэлы уже действует целый ряд американских ограничительных мер, не имеющих никакого отношения к международному праву и санкционному режиму ООН."Может быть, в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> попросту запутались в собственных репрессалиях, испытывая кризис жанра? В общем, налицо очередной пример грубого давления на Каракас, идущего вразрез с международным правом", - подчеркнул посол.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, <a href="http://ria.ru/person_khuan-guaido/" target="_blank" data-auto="true">Хуан Гуаидо</a> незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
https://ria.ru/20200904/sanktsii-1576795173.html
https://ria.ru/20200921/zarif-1577571897.html
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хуан гуаидо, николас мадуро, совет безопасности оон, оон, венесуэла, каракас, иран, сша, в мире

Российский посол в Каракасе прокомментировал санкции США против Мадуро

08:46 23.09.2020 (обновлено: 08:55 23.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Санкции США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за сотрудничества с Ираном являются очередным примером грубого давления на Каракас, идущего вразрез с международным правом, заявил РИА Новости посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
США в понедельник ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном. По словам госсекретаря США Майка Помпео, "почти 2 года власти Ирана сотрудничали с нелегитимным режимом Венесуэлы с тем, чтобы обойти оружейное эмбарго ООН".
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"Мы снова сталкиваемся с голословными обвинениями. Если кто-то пытается оправдаться в глазах международного сообщества, вводя односторонние санкции против независимого государства, его руководства, представителей госвласти под предлогом их сотрудничества с другим независимым государством, то пусть пояснит, какая конкретно норма международного права или соглашения, или резолюции СБ ООН была нарушена", - сказал дипломат.
Он напомнил, что в отношении Венесуэлы уже действует целый ряд американских ограничительных мер, не имеющих никакого отношения к международному праву и санкционному режиму ООН.
"Может быть, в Вашингтоне попросту запутались в собственных репрессалиях, испытывая кризис жанра? В общем, налицо очередной пример грубого давления на Каракас, идущего вразрез с международным правом", - подчеркнул посол.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоНиколас МадуроСовет Безопасности ООНООНВенесуэлаКаракасИранСШАВ мире
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