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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20200923/samoizolyatsiya-1577662570.html
Глава КЧР продлил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов своим указом продлил до 2 октября режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T15:24
2020-09-23T15:24
карачаево-черкесская республика
здоровье - общество
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Глава Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> своим указом продлил до 2 октября режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, сообщила пресс-служба руководителя республики.Соответствующие поправки в указ главы КЧР "О введении режима повышенной готовности" внесены в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), говорится в сообщении.Согласно, указу, опубликованному на сайте главы и правительства КЧР, в целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте от 65 лет и старше, установлен период самоизоляции с 21 сентября до 2 октября.
https://ria.ru/20200717/1574490367.html
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здоровье - общество, рашид темрезов

Глава КЧР продлил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

15:24 23.09.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Ялте
Мужчина на одной из улиц в Ялте - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 23 сен – РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов своим указом продлил до 2 октября режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, сообщила пресс-служба руководителя республики.
Соответствующие поправки в указ главы КЧР "О введении режима повышенной готовности" внесены в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), говорится в сообщении.
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
17 июля, 12:51Распространение нового коронавируса
Карачаево-Черкесия переходит к третьему этапу снятия ограничений
Согласно, указу, опубликованному на сайте главы и правительства КЧР, в целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте от 65 лет и старше, установлен период самоизоляции с 21 сентября до 2 октября.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаЗдоровье - ОбществоРашид Темрезов
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