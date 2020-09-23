https://ria.ru/20200923/samoizolyatsiya-1577662570.html

Глава КЧР продлил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов своим указом продлил до 2 октября режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:24

2020-09-23T15:24

2020-09-23T15:24

карачаево-черкесская республика

здоровье - общество

рашид темрезов

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<strong>ЧЕРКЕССК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Глава Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> своим указом продлил до 2 октября режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, сообщила пресс-служба руководителя республики.Соответствующие поправки в указ главы КЧР "О введении режима повышенной готовности" внесены в целях реализации дополнительных мер по предотвращению распространения в Карачаево-Черкесии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), говорится в сообщении.Согласно, указу, опубликованному на сайте главы и правительства КЧР, в целях оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте от 65 лет и старше, установлен период самоизоляции с 21 сентября до 2 октября.

https://ria.ru/20200717/1574490367.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, рашид темрезов