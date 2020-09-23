https://ria.ru/20200923/rekonstruktsiya-1577665002.html

В Череповце реконструируют очистные сооружения

В Череповце завершается первый этап реконструкции очистных сооружений водопровода, в результате полной реконструкции к концу 2024 года городские стоки станут на РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T16:08

2020-09-23T16:08

2020-09-23T16:08

вологодская область

череповец

вологодская область

олег кувшинников

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<strong>ВОЛОГДА, 23 сен – РИА Новости.</strong> В Череповце завершается первый этап реконструкции очистных сооружений водопровода, в результате полной реконструкции к концу 2024 года городские стоки станут на 80% чище, сообщает пресс-служба губернатора региона.Череповец расположен на берегу Рыбинского водохранилища, входящего в бассейн главной водной артерии – реки Волги. Как отмечает пресс-служба, на сокращение сброса в Волгу загрязненных сточных вод из федерального бюджета выделены более 80 миллиардов рублей, из них 540 миллионов планируется направить водоканалу города Череповца."Предстоит глобальная реконструкция всех сооружений канализации, которые занимаются очисткой сточных вод", – сказал губернатор <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> Олег Кувшинников, инспектируя ход работ.Очистные сооружения Череповца, построенные в 60-х годах прошлого века, эксплуатируются без существенной модернизации уже более полувека. Часть средств на их глобальную модернизацию выделены по проекту "Оздоровление Волги", включенного в нацпроект "Экология", в финансировании также участвуют бюджет области и городской "Водоканал".К концу этого года планируется завершить первый этап работ, включающий реконструкцию отстойников и системы микрофильтрации. Все городские стоки будут проходить трехступенчатую очистку: механическую, биологическую, ультрафиолетовое обеззараживание. После завершения всех трех этапов модернизации объем сброса загрязненных стоков из Череповца сократится на 80%, что втрое ниже, чем сейчас.Аналогичные очистные сооружения будут построены и в поселке городского типа Шексна недалеко от Череповца. Объект общей стоимостью более одного миллиарда рублей возведут также в рамках проекта "Оздоровление Волги".

https://ria.ru/20200903/blagoustroystvo-1576616920.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

череповец, вологодская область, олег кувшинников