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В Минфине оценили меры поддержки российских регионов
Власти РФ своевременно приняли решения о выделении регионам 300 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов, а также о реструктуризации бюджетных кредитов, РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:15
2020-09-23T17:15
россия
антон силуанов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Власти РФ своевременно приняли решения о выделении регионам 300 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов, а также о реструктуризации бюджетных кредитов, эти меры очень помогли субъектам в условиях пандемии, сообщил министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>."Мы вовремя очень, спасибо вам, приняли решения по поддержке субъектов <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. 300 миллиардов рублей дотаций на сбалансированность... Эти деньги будут работать на поддержку тех регионов, которые больше всего пострадали. Здесь разные регионы", - сказал он в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>, обращаясь к депутатам.По его словам, эта мера сработала и продолжает работать. "И второе, мне кажется, направление - это решение о реструктуризации бюджетных кредитов", - добавил министр.Он напомнил, что было принято решение о переносе сроков погашения бюджетных кредитов, а высвобождаемые в результате средства регионы смогут направлять на новые инвестиционные проекты. "А доходы от этих проектов будут направляться на уменьшение задолженности перед федеральным бюджетом. Очень хорошая мера. Мы считаем, что субъектам Российской Федерации здорово помогли таким образом", - заключил Силуанов.Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости регионам оказывается финансовая поддержка. На эти цели правительством РФ предусмотрено 300 миллиардов рублей. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> уже перечислил 200 миллиардов двумя траншами, а третий регионы должны получить осенью.
https://ria.ru/20200923/parametry-1577655408.html
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россия, антон силуанов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

В Минфине оценили меры поддержки российских регионов

17:15 23.09.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Власти РФ своевременно приняли решения о выделении регионам 300 миллиардов рублей на сбалансированность бюджетов, а также о реструктуризации бюджетных кредитов, эти меры очень помогли субъектам в условиях пандемии, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы вовремя очень, спасибо вам, приняли решения по поддержке субъектов Российской Федерации. 300 миллиардов рублей дотаций на сбалансированность... Эти деньги будут работать на поддержку тех регионов, которые больше всего пострадали. Здесь разные регионы", - сказал он в Госдуме, обращаясь к депутатам.
По его словам, эта мера сработала и продолжает работать. "И второе, мне кажется, направление - это решение о реструктуризации бюджетных кредитов", - добавил министр.
Он напомнил, что было принято решение о переносе сроков погашения бюджетных кредитов, а высвобождаемые в результате средства регионы смогут направлять на новые инвестиционные проекты. "А доходы от этих проектов будут направляться на уменьшение задолженности перед федеральным бюджетом. Очень хорошая мера. Мы считаем, что субъектам Российской Федерации здорово помогли таким образом", - заключил Силуанов.
Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости регионам оказывается финансовая поддержка. На эти цели правительством РФ предусмотрено 300 миллиардов рублей. Минфин уже перечислил 200 миллиардов двумя траншами, а третий регионы должны получить осенью.
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