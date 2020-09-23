Рабочее движение по новой развязке на трассе М-5 открыли под Самарой
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© Фото : Правительство Самарской областиАвтомобили на участке автодороги М-5 "Урал" в районе плотины Жигулевской ГЭС и тольяттинского микрорайона "Шлюзовой"
САМАРА, 23 сен - РИА Новости. Рабочее движение по новой развязке на трассе М-5 открыли в среду в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В среду, 23 сентября, открыто рабочее движение в сторону Самары на построенном путепроводе на участке 974 километра автодороги М-5 "Урал" в районе плотины Жигулевской ГЭС и тольяттинского микрорайона "Шлюзовой", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что теперь водители автомобилей, движущихся из Москвы в Самару, могут ехать по построенному путепроводу прямо, не совершая поворот направо на улицу Куйбышева. Движение по направлению из Самары в Москву пока что осуществляется в прежнем режиме, без заезда на развязку. По данным подрядчика, к 10 октября планируется завершить работы на левой стороне путепровода.
По информации пресс-службы, строительство развязки, которое началось пять лет назад, является одним из этапов развития федеральной дороги М-5, которая связывает центральную часть страны с регионами Сибири и Дальнего Востока. Отмечается, что новая трасса проходит над существующим участком федеральной дороги и железнодорожным путепроводом, после сдачи объекта в эксплуатацию пропускная способность данного участка М-5 удвоится. Для городского транспорта будут сделаны кольцевые развязки под эстакадой, местные дороги в пределах зоны строительства будут отремонтированы.
Сроки строительства развязки, которое ведет федеральный подрядчик, неоднократно переносились из-за разногласия между собственниками сетей, расположенных на пути эстакады. По данным пресс-службы, в прошлом году после вмешательства в ситуацию губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сторонам удалось договориться.
"Это федеральный объект, у которого федеральный заказчик и подрядчик. В такой ситуации нам несколько сложнее воздействовать на скорость и качество строительства. Но поскольку это очень важно для жителей Тольятти, пришлось вмешаться и придать нужный импульс ускорению строительства объекта. В кратчайшие сроки были найдены сложнейшие технические проектные решения", - цитирует Азарова пресс-служба.