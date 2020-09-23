https://ria.ru/20200923/razvyazka-1577672454.html

Рабочее движение по новой развязке на трассе М-5 открыли под Самарой

Рабочее движение по новой развязке на трассе М-5 открыли в среду в Самарской области, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:51

2020-09-23T17:51

2020-09-23T17:51

дороги

дмитрий азаров

москва

куйбышев

самарская область

общество

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<strong>САМАРА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Рабочее движение по новой развязке на трассе М-5 открыли в среду в <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, сообщила пресс-служба правительства региона."В среду, 23 сентября, открыто рабочее движение в сторону <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самары</a> на построенном путепроводе на участке 974 километра автодороги М-5 "Урал" в районе плотины Жигулевской ГЭС и тольяттинского микрорайона "Шлюзовой", - говорится в сообщении.Уточняется, что теперь водители автомобилей, движущихся из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в Самару, могут ехать по построенному путепроводу прямо, не совершая поворот направо на улицу <a href="http://ria.ru/location_Kujjbyshev/" target="_blank" data-auto="true">Куйбышева</a>. Движение по направлению из Самары в Москву пока что осуществляется в прежнем режиме, без заезда на развязку. По данным подрядчика, к 10 октября планируется завершить работы на левой стороне путепровода.По информации пресс-службы, строительство развязки, которое началось пять лет назад, является одним из этапов развития федеральной дороги М-5, которая связывает центральную часть страны с регионами Сибири и <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>. Отмечается, что новая трасса проходит над существующим участком федеральной дороги и железнодорожным путепроводом, после сдачи объекта в эксплуатацию пропускная способность данного участка М-5 удвоится. Для городского транспорта будут сделаны кольцевые развязки под эстакадой, местные дороги в пределах зоны строительства будут отремонтированы.Сроки строительства развязки, которое ведет федеральный подрядчик, неоднократно переносились из-за разногласия между собственниками сетей, расположенных на пути эстакады. По данным пресс-службы, в прошлом году после вмешательства в ситуацию губернатора Самарской области <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank">Дмитрия Азарова</a> сторонам удалось договориться."Это федеральный объект, у которого федеральный заказчик и подрядчик. В такой ситуации нам несколько сложнее воздействовать на скорость и качество строительства. Но поскольку это очень важно для жителей <a href="http://ria.ru/location_Toljatti/" target="_blank" data-auto="true">Тольятти</a>, пришлось вмешаться и придать нужный импульс ускорению строительства объекта. В кратчайшие сроки были найдены сложнейшие технические проектные решения", - цитирует Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20200918/vystavka-1577446286.html

https://realty.ria.ru/20200923/dorogi-1577646465.html

москва

куйбышев

самарская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дороги, дмитрий азаров, москва, куйбышев, самарская область, общество