https://ria.ru/20200923/puteshestviya-1577669387.html

МИД призвал россиян ответственно планировать путешествия

Министерство иностранных дел России на фоне прекращения вывозных рейсов и открытия некоторых стран для полетов призывает российских граждан ответственно... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:16

2020-09-23T17:16

2020-09-23T17:16

распространение нового коронавируса

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

мария захарова

новости - туризм

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577369645_0:239:3176:2025_1400x0_80_0_0_aad3cbfd42424bad44ead0bc89d95d8b.jpg

<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел России на фоне прекращения вывозных рейсов и открытия некоторых стран для полетов призывает российских граждан ответственно относиться к планированию путешествий и предусматривать возможность купировать возможные риски, заявила официальный представитель ведомства <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 21 сентября прекращены вывозные рейсы для возвращения на родину россиян, которые в период пандемии остались за рубежом.В августе-сентябре Россия начала частично открывать международное авиасообщение. Возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию, Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. На этой неделе Россия возобновляет полеты в Казахстан, Белоруссию, Киргизию и в Южную Корею."В развитии уже озвученных рекомендаций оперативного штаба нашей страны хотела бы отметить, что в текущей обстановке риски новых ограничений транспортного сообщения, также дополнительных карантинных мер по-прежнему сохраняются. А это, как вы понимаете, чревато перспективой на неопределенное время застрять за рубежом без возможности покинуть территорию той или иной страны. Призываем максимально ответственно относиться к планированию путешествия, предусматривать возможность купировать возможные риски", - сказала Захарова на брифинге.По ее словам, последний рейс в рамках действующего вывозного алгоритма будет выполнен из Ларнаки, Кипр, в Москву и должен прибыть в аэропорт <a href="http://ria.ru/organization_Domodedovo_aehroport/" target="_blank" data-auto="true">Домодедово</a> 25 сентября.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200911/evropa-1577101818.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мария захарова, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире