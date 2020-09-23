https://ria.ru/20200923/promkompleksy-1577654674.html

Промкомплексы Москвы экономят на налогах до 2,2 миллиарда рублей в год

Статус промышленного комплекса, присвоенный на данный момент 56 предприятиям столицы, позволяет им ежегодно экономить на налогах порядка 2,2 миллиарда рублей,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:49

2020-09-23T13:49

2020-09-23T13:49

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (государственный служащий)

александр прохоров

москва

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Статус промышленного комплекса, присвоенный на данный момент 56 предприятиям столицы, позволяет им ежегодно экономить на налогах порядка 2,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За последние пять лет совокупный объем инвестиций промышленных комплексов города превысил 36,2 миллиарда рублей, при этом общая ежегодная экономия всех промкомплексов Москвы составляет около 2,2 миллиарда рублей. На этих предприятиях работают почти 65 тысяч человек, а сэкономленные средства позволяют компаниям развивать производство, улучшать условия труда, осваивать новые технологии или рынки сбыта", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Efimov_Ministr_Pravitelstva_Moskvy" target="_blank">Владимир Ефимов</a>, слова которого приводятся в сообщении.Очередным предприятием, 56-м по счету, получившим накануне статус промкомплекса, стал столичный завод измерительных приборов "Вика Мера". Вместе с новым статусом компания получит право на налоговые льготы: ставка регионального налога на прибыль для нее будет снижена с 17% до 12,5%, сократятся налоги на землю и имущество. Применение этих льгот позволит предприятию снизить налоговую нагрузку до 25%.Руководитель ДИПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a> напомнил, что ранее в этом году в список промкомплексов вошли еще два столичных предприятия: производитель огнеупорных материалов и керамических фильтрующих элементов "Бакор", а также разработчик и поставщик корректируемых управляемых авиабомб для фронтовой авиации компания "Регион". "Полученный в 2020 году статус позволит компаниям, включая завод "Вика Мера", ежегодно экономить почти 125 миллионов рублей, при этом совокупный объем инвестиций этих трех компаний в городскую промышленность за последние 5 лет превысил 3,3 миллиарда рублей", – цитирует главу департамента пресс-служба.

https://ria.ru/20200917/moskva-1577371400.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (государственный служащий) , александр прохоров, москва