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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200923/promkompleksy-1577654674.html
Промкомплексы Москвы экономят на налогах до 2,2 миллиарда рублей в год
Статус промышленного комплекса, присвоенный на данный момент 56 предприятиям столицы, позволяет им ежегодно экономить на налогах порядка 2,2 миллиарда рублей,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:49
2020-09-23T13:49
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
александр прохоров
москва
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Статус промышленного комплекса, присвоенный на данный момент 56 предприятиям столицы, позволяет им ежегодно экономить на налогах порядка 2,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."За последние пять лет совокупный объем инвестиций промышленных комплексов города превысил 36,2 миллиарда рублей, при этом общая ежегодная экономия всех промкомплексов Москвы составляет около 2,2 миллиарда рублей. На этих предприятиях работают почти 65 тысяч человек, а сэкономленные средства позволяют компаниям развивать производство, улучшать условия труда, осваивать новые технологии или рынки сбыта", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Efimov_Ministr_Pravitelstva_Moskvy" target="_blank">Владимир Ефимов</a>, слова которого приводятся в сообщении.Очередным предприятием, 56-м по счету, получившим накануне статус промкомплекса, стал столичный завод измерительных приборов "Вика Мера". Вместе с новым статусом компания получит право на налоговые льготы: ставка регионального налога на прибыль для нее будет снижена с 17% до 12,5%, сократятся налоги на землю и имущество. Применение этих льгот позволит предприятию снизить налоговую нагрузку до 25%.Руководитель ДИПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Prokhorov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Прохоров</a> напомнил, что ранее в этом году в список промкомплексов вошли еще два столичных предприятия: производитель огнеупорных материалов и керамических фильтрующих элементов "Бакор", а также разработчик и поставщик корректируемых управляемых авиабомб для фронтовой авиации компания "Регион". "Полученный в 2020 году статус позволит компаниям, включая завод "Вика Мера", ежегодно экономить почти 125 миллионов рублей, при этом совокупный объем инвестиций этих трех компаний в городскую промышленность за последние 5 лет превысил 3,3 миллиарда рублей", – цитирует главу департамента пресс-служба.
https://ria.ru/20200917/moskva-1577371400.html
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владимир ефимов (государственный служащий) , александр прохоров, москва

Промкомплексы Москвы экономят на налогах до 2,2 миллиарда рублей в год

13:49 23.09.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Статус промышленного комплекса, присвоенный на данный момент 56 предприятиям столицы, позволяет им ежегодно экономить на налогах порядка 2,2 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"За последние пять лет совокупный объем инвестиций промышленных комплексов города превысил 36,2 миллиарда рублей, при этом общая ежегодная экономия всех промкомплексов Москвы составляет около 2,2 миллиарда рублей. На этих предприятиях работают почти 65 тысяч человек, а сэкономленные средства позволяют компаниям развивать производство, улучшать условия труда, осваивать новые технологии или рынки сбыта", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Очередным предприятием, 56-м по счету, получившим накануне статус промкомплекса, стал столичный завод измерительных приборов "Вика Мера". Вместе с новым статусом компания получит право на налоговые льготы: ставка регионального налога на прибыль для нее будет снижена с 17% до 12,5%, сократятся налоги на землю и имущество. Применение этих льгот позволит предприятию снизить налоговую нагрузку до 25%.
Руководитель ДИПП Александр Прохоров напомнил, что ранее в этом году в список промкомплексов вошли еще два столичных предприятия: производитель огнеупорных материалов и керамических фильтрующих элементов "Бакор", а также разработчик и поставщик корректируемых управляемых авиабомб для фронтовой авиации компания "Регион".
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 10:52Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В развитие промзон Москвы вложат семь триллионов рублей
"Полученный в 2020 году статус позволит компаниям, включая завод "Вика Мера", ежегодно экономить почти 125 миллионов рублей, при этом совокупный объем инвестиций этих трех компаний в городскую промышленность за последние 5 лет превысил 3,3 миллиарда рублей", – цитирует главу департамента пресс-служба.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)Александр ПрохоровМосква
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