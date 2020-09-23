https://ria.ru/20200923/politika-1577647437.html

Песков не знает, поздравит ли Путин Лукашенко с инаугурацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, поздравит ли российский лидер белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:46

2020-09-23T12:46

2020-09-23T12:46

александр лукашенко

дмитрий песков

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не знает, поздравит ли российский лидер белорусского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с инаугурацией."Я не могу вам сказать, обычно, с инаугурацией, бывает, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или может быть он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Он также напомнил, что президент РФ поздравлял Лукашенко с победой на президентских выборах.

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, дмитрий песков, политика