Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/politika-1577647437.html
Песков не знает, поздравит ли Путин Лукашенко с инаугурацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, поздравит ли российский лидер белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:46
2020-09-23T12:46
александр лукашенко
дмитрий песков
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577228469_0:495:2759:2047_1400x0_80_0_0_861630e514f6e4c100e594f9ec13abed.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не знает, поздравит ли российский лидер белорусского коллегу <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с инаугурацией."Я не могу вам сказать, обычно, с инаугурацией, бывает, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или может быть он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Он также напомнил, что президент РФ поздравлял Лукашенко с победой на президентских выборах.
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577641894.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577228469_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_91a02245fde563128fcfe1b2a63f2aa6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, дмитрий песков, политика

Песков не знает, поздравит ли Путин Лукашенко с инаугурацией

12:46 23.09.2020
692
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, поздравит ли российский лидер белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией.
"Я не могу вам сказать, обычно, с инаугурацией, бывает, конечно, в протокольном порядке какие-то поздравления, или может быть он решит позвонить, но в настоящий момент я пока не обладаю такой информацией", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Он также напомнил, что президент РФ поздравлял Лукашенко с победой на президентских выборах.
Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 11:33
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
13300010
Обсудить2
Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
В Кремле ответили на вопрос о возможности визита Путина в Минск
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что не знал об инаугурации Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на церемонии официальной встречи в Елисейском дворце
В Кремле рассказали о содержании разговоров Путина и Макрона
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
Лукашенко обратился к военным
Дальний бомбардировщик Ту-22
Шесть Ту-22 пролетели над Белоруссией в рамках учений
Алексей Навальный
В Кремле хотят ясности по ситуации с Навальным
Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками атомной отрасли по случаю 75-летия атомной промышленности
Путин встретится с работниками атомной отрасли
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Кремле не стали комментировать инаугурацию Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперты предсказали новую волну протестов после инаугурации Лукашенко
Клиника Шарите в Берлине
В Кремле заявили, что Навальный может въехать в Россию
Церемония инаугурации Александра Лукашенко
Белорусский депутат раскрыл подробности инаугурации Лукашенко
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Экс-кандидат в президенты Дмитриев прокомментировал инаугурацию Лукашенко
Акция протеста Марш Справедливости в Минске
Оппозиция призвала к акции неповиновения после инаугурации Лукашенко
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Песков прокомментировал статью про разговор Путина с Макроном о Навальном
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния