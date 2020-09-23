https://ria.ru/20200923/pogoda-1577644725.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Прохладная и дождливая погода с максимальной температурой до плюс 16-17 градусов вернется в Москву на следующей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:17

2020-09-23T12:17

2020-09-23T12:17

татьяна позднякова

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Прохладная и дождливая погода с максимальной температурой до плюс 16-17 градусов вернется в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на следующей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Она отметила, что в эти выходные в Москве ожидается теплая солнечная погода с температурой до плюс 22, но, по ее словам, это будут последние теплые дни сентября."Начиная с понедельника характер погоды изменится, похолодает градуса на 3-4.Она будет более облачная, прохладная и с дождями. Температура все равно останется выше климатической нормы, но все-таки в Москве максимальная температура будет в пределах 16-17 градусов", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20200922/avgust-1577629572.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество