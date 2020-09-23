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Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
Прохладная и дождливая погода с максимальной температурой до плюс 16-17 градусов вернется в Москву на следующей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:17
2020-09-23T12:17
татьяна позднякова
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Прохладная и дождливая погода с максимальной температурой до плюс 16-17 градусов вернется в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на следующей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>.Она отметила, что в эти выходные в Москве ожидается теплая солнечная погода с температурой до плюс 22, но, по ее словам, это будут последние теплые дни сентября."Начиная с понедельника характер погоды изменится, похолодает градуса на 3-4.Она будет более облачная, прохладная и с дождями. Температура все равно останется выше климатической нормы, но все-таки в Москве максимальная температура будет в пределах 16-17 градусов", - сказала Позднякова.
https://ria.ru/20200922/avgust-1577629572.html
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60
татьяна позднякова, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

12:17 23.09.2020
4206
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Прохладная и дождливая погода с максимальной температурой до плюс 16-17 градусов вернется в Москву на следующей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что в эти выходные в Москве ожидается теплая солнечная погода с температурой до плюс 22, но, по ее словам, это будут последние теплые дни сентября.
"Начиная с понедельника характер погоды изменится, похолодает градуса на 3-4.Она будет более облачная, прохладная и с дождями. Температура все равно останется выше климатической нормы, но все-таки в Москве максимальная температура будет в пределах 16-17 градусов", - сказала Позднякова.
Вид на Спасскую башню Московского кремля и собор Василия Блаженного со стороны парка Зарядье в Москве. 9 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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1030403
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