https://ria.ru/20200923/pogoda-1577644558.html

Выходные в Москве станут последними теплыми днями в сентябре

Грядущие выходные в Москве станут последними теплыми солнечными днями в сентябре, температура поднимется до 22 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:15

2020-09-23T12:15

2020-09-23T12:15

татьяна позднякова

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Грядущие выходные в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> станут последними теплыми солнечными днями в сентябре, температура поднимется до 22 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>."В выходные нас ждет прекрасная погода. На фоне повышенного атмосферного давления нас ожидает в ночные часы малооблачная погода, в Москве около 10 градусов, по области не ниже плюс 6. Дневная температура в городе плюс 20-22 градуса, в центре местами будет прогреваться даже выше плюс 22", - сказала Позднякова.Она отметила, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> будет такая же погода.Кроме того, по словам Поздняковой, ветер не будет "особенно досаждать" и будет "благоприятствовать прогреву воздуха"."Спешу всех уведомить, что это будут последние теплые дни для сентября месяца. Начиная с понедельника характер погоды будет меняться... Поэтому эти выходные будут подарком сентября жителям столичного региона ", - сказала Позднякова.

https://ria.ru/20200918/zima-1577462133.html

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москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, московская область (подмосковье), общество