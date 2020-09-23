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Выходные в Москве станут последними теплыми днями в сентябре
Грядущие выходные в Москве станут последними теплыми солнечными днями в сентябре, температура поднимется до 22 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:15
2020-09-23T12:15
татьяна позднякова
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Грядущие выходные в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> станут последними теплыми солнечными днями в сентябре, температура поднимется до 22 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>."В выходные нас ждет прекрасная погода. На фоне повышенного атмосферного давления нас ожидает в ночные часы малооблачная погода, в Москве около 10 градусов, по области не ниже плюс 6. Дневная температура в городе плюс 20-22 градуса, в центре местами будет прогреваться даже выше плюс 22", - сказала Позднякова.Она отметила, что в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> будет такая же погода.Кроме того, по словам Поздняковой, ветер не будет "особенно досаждать" и будет "благоприятствовать прогреву воздуха"."Спешу всех уведомить, что это будут последние теплые дни для сентября месяца. Начиная с понедельника характер погоды будет меняться... Поэтому эти выходные будут подарком сентября жителям столичного региона ", - сказала Позднякова.
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москва
московская область (подмосковье)
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татьяна позднякова, москва, московская область (подмосковье), общество

Выходные в Москве станут последними теплыми днями в сентябре

12:15 23.09.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевСквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью
Сквер у Новодевичьих прудов в Москве осенью - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Грядущие выходные в Москве станут последними теплыми солнечными днями в сентябре, температура поднимется до 22 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные нас ждет прекрасная погода. На фоне повышенного атмосферного давления нас ожидает в ночные часы малооблачная погода, в Москве около 10 градусов, по области не ниже плюс 6. Дневная температура в городе плюс 20-22 градуса, в центре местами будет прогреваться даже выше плюс 22", - сказала Позднякова.
Она отметила, что в Подмосковье будет такая же погода.
Кроме того, по словам Поздняковой, ветер не будет "особенно досаждать" и будет "благоприятствовать прогреву воздуха".
"Спешу всех уведомить, что это будут последние теплые дни для сентября месяца. Начиная с понедельника характер погоды будет меняться... Поэтому эти выходные будут подарком сентября жителям столичного региона ", - сказала Позднякова.
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