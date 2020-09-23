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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с ночи до утра среды из-за тумана, следует из данных прогностической карты на... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T01:30
2020-09-23T01:30
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> с ночи до утра среды из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о тумане действует в Москве и Подмосковье с 2.00 до 7.00 23 сентября.
https://ria.ru/20200918/zima-1577462133.html
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

01:30 23.09.2020
2765
© РИА Новости / Алексей МайшевНебоскребы Московского международного делового центра "Москва-Сити"
Небоскребы Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с ночи до утра среды из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о тумане действует в Москве и Подмосковье с 2.00 до 7.00 23 сентября.
Снегопад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 18:46
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
735525
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ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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