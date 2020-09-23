https://ria.ru/20200923/podmoskove-1577632810.html

Эксперты назвали лучшие смотровые площадки Подмосковья

Самые лучшие смотровые площадки в Подмосковье находятся в Сергиевом Посаде, в Коломне, а также в Зарайске, рассказали в пресс-службе комитета по туризму... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T11:08

2020-09-23T11:08

2020-09-23T11:08

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Самые лучшие смотровые площадки в Подмосковье находятся в Сергиевом Посаде, в Коломне, а также в Зарайске, рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области."Одна из самых известных вышек находится на Блинной горе в Сергиевом Посаде. Площадка располагается на довольно высоком холме в нескольких километрах от Троице-Сергиевой лавры. Здесь открывается невероятный вид на монастырь с многочисленными церквями и башнями. Для тех, кто живет близ Коломны, лучшим местом для знакомства с округой станет Маринкина башня. Она одна из семи сохранившихся башен Коломенского кремля", — говорится в сообщении.Высота Маринкиной башни превышает 30 метров, и, как гласит предание, в нее была заточена Марина Мнишек — возлюбленная Лжедмитрия II. С вышки можно увидеть весь Коломенский кремль, площадь двух революций, Соборную площадь и памятник Дмитрию Донскому."Еще одно хорошее место — водонапорная башня в Зарайске. Ее построили в начале XX века по проекту техника Филиппова. Краснокирпичное здание расположилось в центре ромбовидной площади в одной из самых высоких точек города. Все лестничные проемы и перекрытия восстановлены в первоначальном виде, поэтому подъем по технологической лестнице предстоит непростой", — добавили в пресс-службе.Кроме этого, среди смотровых площадок, откуда открывается замечательный вид, в ведомстве выделили вышку, находящуюся у стен Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. Обитель была основана в 1398 году преподобным Саввой — одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Как отметили в пресс-службе, с этой площадки можно увидеть сам монастырь, подмосковные просторы и живописную панораму города.Смотровая площадка с панорамным видом на храм Михаила Архангела с колокольней также оборудована на берегу Бельского озера, отметили в комитете.

https://ria.ru/20200908/kazan-1576700008.html

https://ria.ru/20190607/1555343871.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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