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Туризм
https://ria.ru/20200923/podmoskove-1577632810.html
Эксперты назвали лучшие смотровые площадки Подмосковья
Самые лучшие смотровые площадки в Подмосковье находятся в Сергиевом Посаде, в Коломне, а также в Зарайске, рассказали в пресс-службе комитета по туризму... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T11:08
2020-09-23T11:08
туризм
туризм
новости - туризм
коломна
московская область (подмосковье)
сергиев посад
звенигород
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Самые лучшие смотровые площадки в Подмосковье находятся в Сергиевом Посаде, в Коломне, а также в Зарайске, рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области."Одна из самых известных вышек находится на Блинной горе в Сергиевом Посаде. Площадка располагается на довольно высоком холме в нескольких километрах от Троице-Сергиевой лавры. Здесь открывается невероятный вид на монастырь с многочисленными церквями и башнями. Для тех, кто живет близ Коломны, лучшим местом для знакомства с округой станет Маринкина башня. Она одна из семи сохранившихся башен Коломенского кремля", — говорится в сообщении.Высота Маринкиной башни превышает 30 метров, и, как гласит предание, в нее была заточена Марина Мнишек — возлюбленная Лжедмитрия II. С вышки можно увидеть весь Коломенский кремль, площадь двух революций, Соборную площадь и памятник Дмитрию Донскому."Еще одно хорошее место — водонапорная башня в Зарайске. Ее построили в начале XX века по проекту техника Филиппова. Краснокирпичное здание расположилось в центре ромбовидной площади в одной из самых высоких точек города. Все лестничные проемы и перекрытия восстановлены в первоначальном виде, поэтому подъем по технологической лестнице предстоит непростой", — добавили в пресс-службе.Кроме этого, среди смотровых площадок, откуда открывается замечательный вид, в ведомстве выделили вышку, находящуюся у стен Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. Обитель была основана в 1398 году преподобным Саввой — одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Как отметили в пресс-службе, с этой площадки можно увидеть сам монастырь, подмосковные просторы и живописную панораму города.Смотровая площадка с панорамным видом на храм Михаила Архангела с колокольней также оборудована на берегу Бельского озера, отметили в комитете.
https://ria.ru/20200908/kazan-1576700008.html
https://ria.ru/20190607/1555343871.html
коломна
московская область (подмосковье)
сергиев посад
звенигород
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туризм, новости - туризм, коломна, московская область (подмосковье), сергиев посад, звенигород

Эксперты назвали лучшие смотровые площадки Подмосковья

11:08 23.09.2020
86
CC0 / snow-dog / Сергиев Посад, Московская область
Сергиев Посад, Московская область - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
CC0 / snow-dog /
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Самые лучшие смотровые площадки в Подмосковье находятся в Сергиевом Посаде, в Коломне, а также в Зарайске, рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области.
"Одна из самых известных вышек находится на Блинной горе в Сергиевом Посаде. Площадка располагается на довольно высоком холме в нескольких километрах от Троице-Сергиевой лавры. Здесь открывается невероятный вид на монастырь с многочисленными церквями и башнями. Для тех, кто живет близ Коломны, лучшим местом для знакомства с округой станет Маринкина башня. Она одна из семи сохранившихся башен Коломенского кремля", — говорится в сообщении.
Высота Маринкиной башни превышает 30 метров, и, как гласит предание, в нее была заточена Марина Мнишек — возлюбленная Лжедмитрия II. С вышки можно увидеть весь Коломенский кремль, площадь двух революций, Соборную площадь и памятник Дмитрию Донскому.
"Еще одно хорошее место — водонапорная башня в Зарайске. Ее построили в начале XX века по проекту техника Филиппова. Краснокирпичное здание расположилось в центре ромбовидной площади в одной из самых высоких точек города. Все лестничные проемы и перекрытия восстановлены в первоначальном виде, поэтому подъем по технологической лестнице предстоит непростой", — добавили в пресс-службе.
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Кроме этого, среди смотровых площадок, откуда открывается замечательный вид, в ведомстве выделили вышку, находящуюся у стен Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде. Обитель была основана в 1398 году преподобным Саввой — одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. Как отметили в пресс-службе, с этой площадки можно увидеть сам монастырь, подмосковные просторы и живописную панораму города.
Смотровая площадка с панорамным видом на храм Михаила Архангела с колокольней также оборудована на берегу Бельского озера, отметили в комитете.
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