Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200923/pesnya-1577639615.html
Захарова написала текст новой песни Успенской
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь выразила себя в лирике — певица Любовь Успенская выпустила песню на стихи высокопоставленного... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T10:51
2020-09-23T16:22
культура
наргиз (певица)
любовь успенская
максим фадеев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_0:0:2968:1670_1400x0_80_0_0_e1c43b2d1514c04cbc170e6b97011c42.jpg
<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> вновь выразила себя в лирике — певица <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любовь Успенская</a> выпустила песню на стихи высокопоставленного дипломата."Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее", — написала она на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.О том, что написана новая песня, Захарова сообщила еще в июле."Она написана в порыве абсолютных эмоций, и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий. И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки. Это все появилось случайно, но вдруг превратилось в песню. Просто я отправила ей эти строчки, и через два дня она мне отправила уже готовую песню", — рассказала тогда она.В апреле Захарова в своем аккаунте в фейсбуке опубликовала клип на песню "До предела" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Максима Фадеева</a> и певицы Валерии. В одном из комментариев под ней официальный представитель МИД России отметила, что она автор текста песни. В 2017 году певица <a href="http://ria.ru/person_nargiz-pevitsa/" target="_blank" data-auto="true">Наргиз</a> на открытии Московского международного кинофестиваля исполнила песню на стихи Захаровой "Верните память".
https://ria.ru/20200420/1570290953.html
Это лицо нашего МИДа......
14
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564618447_237:0:2968:2048_1400x0_80_0_0_41bf041c310de52a67e640832c278d9c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наргиз (певица), любовь успенская, максим фадеев, общество

Захарова написала текст новой песни Успенской

10:51 23.09.2020 (обновлено: 16:22 23.09.2020)
7674
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь выразила себя в лирике — певица Любовь Успенская выпустила песню на стихи высокопоставленного дипломата.
"Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее", — написала она на своей странице в фейсбуке.
О том, что написана новая песня, Захарова сообщила еще в июле.
"Она написана в порыве абсолютных эмоций, и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий. И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки. Это все появилось случайно, но вдруг превратилось в песню. Просто я отправила ей эти строчки, и через два дня она мне отправила уже готовую песню", — рассказала тогда она.
В апреле Захарова в своем аккаунте в фейсбуке опубликовала клип на песню "До предела" Максима Фадеева и певицы Валерии. В одном из комментариев под ней официальный представитель МИД России отметила, что она автор текста песни. В 2017 году певица Наргиз на открытии Московского международного кинофестиваля исполнила песню на стихи Захаровой "Верните память".
Скриншот клипа Валерии и Максима Фадеева До предела - РИА Новости, 1920, 20.04.2020
20 апреля, 12:28Культура
В Сети опубликовали клип на песню, написанную Марией Захаровой
531142331
Обсудить6
КультураНаргиз (певица)Любовь УспенскаяМаксим ФадеевОбщество
Популярные комментарии
Это лицо нашего МИДа......
23 сентября, 11:05
Арсений НовиковАрсений Новиков
710420
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
Ночной вид площади Победы в городе Минске
Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Раскрыто главное условие передачи коронавируса
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Песков прокомментировал статью про разговор Путина с Макроном о Навальном
Входная дверь в одной из квартир многоэтажного жилого дома
Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
Рамиль Шамсутдинов
Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
Кадры президентского мотокортежа у резиденции Лукашенко
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии
Раковые клетки
Назван необычный симптом рака
Эресуннский мост
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Оперная певица Анна Нетребко
Анна Нетребко рассказала, как у нее протекал коронавирус
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения
МИД Китая ответил на обвинения Трампа на сессии Генассамблеи ООН
Ученые в лаборатории
В России открыли революционный природный антибиотик
Здание министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против России
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
В WhatsApp появилась новая функция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния