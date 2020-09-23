https://ria.ru/20200923/pesnya-1577639615.html

Захарова написала текст новой песни Успенской

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь выразила себя в лирике — певица Любовь Успенская выпустила песню на стихи высокопоставленного... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T10:51

2020-09-23T10:51

2020-09-23T16:22

культура

наргиз (певица)

любовь успенская

максим фадеев

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> вновь выразила себя в лирике — певица <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любовь Успенская</a> выпустила песню на стихи высокопоставленного дипломата."Утром вышла новая песня. Это песня-исповедь Любови Успенской, посвященная ее дочери. Слова мои. А боль ее", — написала она на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.О том, что написана новая песня, Захарова сообщила еще в июле."Она написана в порыве абсолютных эмоций, и исполнять ее будет одна из наших самых известных певиц, очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий. И она сейчас оказалась тоже в центре драматической семейной истории, именно из-за этого родились строчки. Это все появилось случайно, но вдруг превратилось в песню. Просто я отправила ей эти строчки, и через два дня она мне отправила уже готовую песню", — рассказала тогда она.В апреле Захарова в своем аккаунте в фейсбуке опубликовала клип на песню "До предела" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Fadeev/" target="_blank" data-auto="true">Максима Фадеева</a> и певицы Валерии. В одном из комментариев под ней официальный представитель МИД России отметила, что она автор текста песни. В 2017 году певица <a href="http://ria.ru/person_nargiz-pevitsa/" target="_blank" data-auto="true">Наргиз</a> на открытии Московского международного кинофестиваля исполнила песню на стихи Захаровой "Верните память".

https://ria.ru/20200420/1570290953.html

Арсений Новиков Это лицо нашего МИДа...... 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наргиз (певица), любовь успенская, максим фадеев, общество