https://ria.ru/20200923/pandemiya-1577675527.html
Мишустин оценил реакцию ВОЗ на пандемию COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал реакцию Всемирной организации здравоохранения на пандемию, связанную с распространением коронавируса,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:37
2020-09-23T18:37
2020-09-23T20:16
распространение нового коронавируса
ханс клюге
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
михаил мишустин
воз
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> назвал реакцию Всемирной организации здравоохранения на пандемию, связанную с распространением коронавируса, своевременной, профессиональной и адекватной, сообщается на сайте правительства РФ.Мишустин встретился с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) <a href="http://ria.ru/person_khans-klyuge/" target="_blank" data-auto="true">Хансом Клюге</a>."Реакцию Всемирной организации здравоохранения на пандемию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, председатель правительства назвал своевременной, профессиональной и адекватной", - говорится в сообщении на сайте кабмина."Мы придаём особое значение координирующим усилиям ВОЗ, направленным на преодоление последствий коронавирусной инфекции, а также на обеспечение эффективной работы национальных систем здравоохранения", – приводит пресс-служба слова Мишустина.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200922/vaktsina-1577609158.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханс клюге, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, воз, общество