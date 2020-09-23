https://ria.ru/20200923/pamfilova-1577669633.html

ЦИК возобновит работу экспертного совета, заявила Памфилова

ЦИК возобновляет работу экспертного совета при Центризбиркоме, который ранее был распущен, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:20

2020-09-23T17:20

2020-09-23T17:21

элла памфилова

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> ЦИК возобновляет работу экспертного совета при Центризбиркоме, который ранее был распущен, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Мы возобновляем работу экспертного совета. Мы очень заинтересованы в диалоге, тем более сейчас, в преддверии избирательной кампании в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>, сроки которой установлены примерно через год. Нам важно в рамках компетенции вместе с вами обсуждать целый ряд вопросов", - отметила она.Она напомнила, что экспертно-консультативный совет при ЦИК был распущен в прошлом году, поскольку его трижды не удалось собрать.Она добавила, что ЦИК проанализировал прошлую работу и сделал выводы."Мы ждем от экспертов предложений и готовы предоставить все необходимые условия для работы. Надеюсь, нам удастся построить работу по-новому, работать продуктивно", - подчеркнула председатель ЦИК.

https://ria.ru/20200917/zhaloby-1577382694.html

https://ria.ru/20200914/vybory-1577205486.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, госдума рф, политика