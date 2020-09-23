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https://ria.ru/20200923/pamfilova-1577669633.html
ЦИК возобновит работу экспертного совета, заявила Памфилова
ЦИК возобновляет работу экспертного совета при Центризбиркоме, который ранее был распущен, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:20
2020-09-23T17:21
элла памфилова
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> ЦИК возобновляет работу экспертного совета при Центризбиркоме, который ранее был распущен, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Мы возобновляем работу экспертного совета. Мы очень заинтересованы в диалоге, тем более сейчас, в преддверии избирательной кампании в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a>, сроки которой установлены примерно через год. Нам важно в рамках компетенции вместе с вами обсуждать целый ряд вопросов", - отметила она.Она напомнила, что экспертно-консультативный совет при ЦИК был распущен в прошлом году, поскольку его трижды не удалось собрать.Она добавила, что ЦИК проанализировал прошлую работу и сделал выводы."Мы ждем от экспертов предложений и готовы предоставить все необходимые условия для работы. Надеюсь, нам удастся построить работу по-новому, работать продуктивно", - подчеркнула председатель ЦИК.
https://ria.ru/20200917/zhaloby-1577382694.html
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элла памфилова, госдума рф, политика

ЦИК возобновит работу экспертного совета, заявила Памфилова

17:20 23.09.2020 (обновлено: 17:21 23.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦИК возобновляет работу экспертного совета при Центризбиркоме, который ранее был распущен, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы возобновляем работу экспертного совета. Мы очень заинтересованы в диалоге, тем более сейчас, в преддверии избирательной кампании в Госдуму, сроки которой установлены примерно через год. Нам важно в рамках компетенции вместе с вами обсуждать целый ряд вопросов", - отметила она.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Она напомнила, что экспертно-консультативный совет при ЦИК был распущен в прошлом году, поскольку его трижды не удалось собрать.
"Он оказался громоздким, там много было членов экспертного совета, которые в прямо противоположных фазах находились, ни одна проблема консенсуса не решалась", - пояснила Памфилова.
Она добавила, что ЦИК проанализировал прошлую работу и сделал выводы.
"Мы ждем от экспертов предложений и готовы предоставить все необходимые условия для работы. Надеюсь, нам удастся построить работу по-новому, работать продуктивно", - подчеркнула председатель ЦИК.
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