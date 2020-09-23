ЦИК возобновит работу экспертного совета, заявила Памфилова
17:20 23.09.2020 (обновлено: 17:21 23.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. ЦИК возобновляет работу экспертного совета при Центризбиркоме, который ранее был распущен, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Мы возобновляем работу экспертного совета. Мы очень заинтересованы в диалоге, тем более сейчас, в преддверии избирательной кампании в Госдуму, сроки которой установлены примерно через год. Нам важно в рамках компетенции вместе с вами обсуждать целый ряд вопросов", - отметила она.
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Она напомнила, что экспертно-консультативный совет при ЦИК был распущен в прошлом году, поскольку его трижды не удалось собрать.
"Он оказался громоздким, там много было членов экспертного совета, которые в прямо противоположных фазах находились, ни одна проблема консенсуса не решалась", - пояснила Памфилова.
Она добавила, что ЦИК проанализировал прошлую работу и сделал выводы.
"Мы ждем от экспертов предложений и готовы предоставить все необходимые условия для работы. Надеюсь, нам удастся построить работу по-новому, работать продуктивно", - подчеркнула председатель ЦИК.
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