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Падение лжехриста: задержаны лидеры секты "Церковь последнего завета"
Глава религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, известный под именем Виссарион, а также его ближайшие соратники задержаны в Курагинском районе Красноярского края. Им инкриминируют психологическое насилие, причинение тяжкого вреда здоровью и привлечение денег участников секты.
2020-09-23T21:34
2020-09-23T21:34
религия
секты
красноярский край
видео
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Сам основоположник "Города Солнца" все обвинения отрицает. Община Виссариона существует чуть менее 30 лет. Сергей Тороп провозгласил себя новым мессией, реинкарнацией Христа. Вместе с последователями он в 90-х годах обосновался в Красноярском крае, организовав там эко-поселения.
красноярский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
Падение лжехриста: задержаны лидеры секты "Церковь последнего завета"
Глава религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, известный под именем Виссарион, а также его ближайшие соратники задержаны в Курагинском районе Красноярского края. Им инкриминируют психологическое насилие, причинение тяжкого вреда здоровью и привлечение денег участников секты. Сам основоположник "Города Солнца" все обвинения отрицает. Община Виссариона существует чуть менее 30 лет. Сергей Тороп провозгласил себя новым мессией, реинкарнацией Христа. Вместе с последователями он в 90-х годах обосновался в Красноярском крае, организовав там эко-поселения.
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60
видео, религия, секты, красноярский край, видео
Падение лжехриста: задержаны лидеры секты "Церковь последнего завета"
Глава религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, известный под именем Виссарион, а также его ближайшие соратники задержаны в Курагинском районе Красноярского края. Им инкриминируют психологическое насилие, причинение тяжкого вреда здоровью и привлечение денег участников секты.
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Падение лжехриста: задержаны лидеры секты "Церковь последнего завета"

21:34 23.09.2020
232
Читать ria.ru в
Глава религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, известный под именем Виссарион, а также его ближайшие соратники задержаны в Курагинском районе Красноярского края. Им инкриминируют психологическое насилие, причинение тяжкого вреда здоровью и привлечение денег участников секты.
Сам основоположник "Города Солнца" все обвинения отрицает. Община Виссариона существует чуть менее 30 лет. Сергей Тороп провозгласил себя новым мессией, реинкарнацией Христа. Вместе с последователями он в 90-х годах обосновался в Красноярском крае, организовав там эко-поселения.
020001
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РелигиясектыКрасноярский крайВидео
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