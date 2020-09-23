https://ria.ru/20200923/padenie-lzhekhrista-zaderzhany-lidery-sekty-tserkov-poslednego-zaveta-1577683164.html
Падение лжехриста: задержаны лидеры секты "Церковь последнего завета"
Глава религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, известный под именем Виссарион, а также его ближайшие соратники задержаны в Курагинском районе Красноярского края. Им инкриминируют психологическое насилие, причинение тяжкого вреда здоровью и привлечение денег участников секты.
2020-09-23T21:34
2020-09-23T21:34
2020-09-23T21:34
религия
секты
красноярский край
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577683058_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_ce4e9e910535f31d63b7832f96060cce.jpg
Сам основоположник "Города Солнца" все обвинения отрицает. Община Виссариона существует чуть менее 30 лет. Сергей Тороп провозгласил себя новым мессией, реинкарнацией Христа. Вместе с последователями он в 90-х годах обосновался в Красноярском крае, организовав там эко-поселения.
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577683058_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_186f565d13de7850e327a72a4c875a02.jpg
Падение лжехриста: задержаны лидеры секты "Церковь последнего завета"
Глава религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, известный под именем Виссарион, а также его ближайшие соратники задержаны в Курагинском районе Красноярского края. Им инкриминируют психологическое насилие, причинение тяжкого вреда здоровью и привлечение денег участников секты. Сам основоположник "Города Солнца" все обвинения отрицает. Община Виссариона существует чуть менее 30 лет. Сергей Тороп провозгласил себя новым мессией, реинкарнацией Христа. Вместе с последователями он в 90-х годах обосновался в Красноярском крае, организовав там эко-поселения.
2020-09-23T21:34
true
PT3M25S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, религия, секты, красноярский край, видео
Падение лжехриста: задержаны лидеры секты "Церковь последнего завета"
Глава религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, известный под именем Виссарион, а также его ближайшие соратники задержаны в Курагинском районе Красноярского края. Им инкриминируют психологическое насилие, причинение тяжкого вреда здоровью и привлечение денег участников секты.
2020-09-23T21:34
true
PT3M25S
Падение лжехриста: задержаны лидеры секты "Церковь последнего завета"
Глава религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергей Тороп, известный под именем Виссарион, а также его ближайшие соратники задержаны в Курагинском районе Красноярского края. Им инкриминируют психологическое насилие, причинение тяжкого вреда здоровью и привлечение денег участников секты.