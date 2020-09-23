https://ria.ru/20200923/otnosheniya-1577646133.html

Зеленский оценил отношения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины и РФ сейчас сложные отношения, раньше у двух стран было много экономических и человеческих контактов, РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:30

2020-09-23T12:30

2020-09-23T12:30

верховная рада украины

владимир зеленский

москва

киев

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 23 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что у Украины и РФ сейчас сложные отношения, раньше у двух стран было много экономических и человеческих контактов, которые пришлось с болью прекратить."С Россией у нас сложные отношения. Седьмой год продолжается война в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>. Россия аннексировала наш полуостров Крым. В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось с болью обрывать", - заявил Зеленский в интервью словацкому изданию <a href="https://hnonline.sk/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hospodárske</a>, текст которого в среду опубликовал офис украинского президента.Отношения <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20200903/dipotnosheniya-1576691295.html

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москва

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, москва, киев, украина, в мире