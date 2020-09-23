https://ria.ru/20200923/osoed-1577771350.html

Самый редкий пернатый хищник был замечен в Москве

Сотрудники Мосприроды обнаружили в Кузьминском парке самого редкого из пернатых хищников Москвы – осоеда, сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T12:42

2020-09-23T12:42

2020-09-25T14:43

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мосприрода

москва

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a> обнаружили в Кузьминском парке самого редкого из пернатых хищников <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – осоеда, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды."В парке молодая крупная темноокрашенная птица рылась в земле. В поиске осиных и шмелиных гнезд она выкапывала норки в лесной подстилке. Любимая еда осоеда – осы, шмели и пчелы, а также мыши или лягушки. Защищают осоедов от укусов насекомых мелкие и плотные, как чешуя, перышки вокруг клюва", — рассказали в ведомстве.Как отметили в департаменте, хищные птицы очень важны в природной экосистеме, так как большинство из них приносят большую пользу, поедая грызунов и крупных насекомых, регулируя тем самым их численность."В первую очередь в качестве добычи попадаются слабые и больные животные, таким образом, осуществляется естественный отбор в природе", — добавили в департаменте.Осоед – хищник средних размеров, заметно крупнее вороны. Окраска оперения очень разнообразна. Чаще всего верх буроватый, низ светлый с четкими округлыми пестринами. Голова светло-серая, глаза имеют яркий желтый цвет. На сероватом хвосте есть три черные полосы, которые особенно хорошо заметны при парящем полете птицы.В Красной книге Москвы птица имеет нулевую категорию редкости — очень редкие, исчезнувшие. Это значит, что уже значительный промежуток времени на гнездовании этот вид не отмечен. Но в последние годы этот вид регистрировался в гнездовой период в крупных лесопарках столицы, поэтому вероятность его гнездования в будущем нельзя исключить.

https://ria.ru/20200602/1572283252.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва