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https://ria.ru/20200923/osoed-1577771350.html
Самый редкий пернатый хищник был замечен в Москве
Сотрудники Мосприроды обнаружили в Кузьминском парке самого редкого из пернатых хищников Москвы – осоеда, сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:42
2020-09-25T14:43
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Mospriroda/" target="_blank" data-auto="true">Мосприроды</a> обнаружили в Кузьминском парке самого редкого из пернатых хищников <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> – осоеда, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды."В парке молодая крупная темноокрашенная птица рылась в земле. В поиске осиных и шмелиных гнезд она выкапывала норки в лесной подстилке. Любимая еда осоеда – осы, шмели и пчелы, а также мыши или лягушки. Защищают осоедов от укусов насекомых мелкие и плотные, как чешуя, перышки вокруг клюва", — рассказали в ведомстве.Как отметили в департаменте, хищные птицы очень важны в природной экосистеме, так как большинство из них приносят большую пользу, поедая грызунов и крупных насекомых, регулируя тем самым их численность."В первую очередь в качестве добычи попадаются слабые и больные животные, таким образом, осуществляется естественный отбор в природе", — добавили в департаменте.Осоед – хищник средних размеров, заметно крупнее вороны. Окраска оперения очень разнообразна. Чаще всего верх буроватый, низ светлый с четкими округлыми пестринами. Голова светло-серая, глаза имеют яркий желтый цвет. На сероватом хвосте есть три черные полосы, которые особенно хорошо заметны при парящем полете птицы.В Красной книге Москвы птица имеет нулевую категорию редкости — очень редкие, исчезнувшие. Это значит, что уже значительный промежуток времени на гнездовании этот вид не отмечен. Но в последние годы этот вид регистрировался в гнездовой период в крупных лесопарках столицы, поэтому вероятность его гнездования в будущем нельзя исключить.
https://ria.ru/20200602/1572283252.html
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мосприрода, москва

Самый редкий пернатый хищник был замечен в Москве

12:42 23.09.2020 (обновлено: 14:43 25.09.2020)
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© Пресс-служба Шорского национальном паркеВ Шорском национальном парке сделали снимки редкой птицы
В Шорском национальном парке сделали снимки редкой птицы - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© Пресс-служба Шорского национальном парке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Сотрудники Мосприроды обнаружили в Кузьминском парке самого редкого из пернатых хищников Москвы – осоеда, сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В парке молодая крупная темноокрашенная птица рылась в земле. В поиске осиных и шмелиных гнезд она выкапывала норки в лесной подстилке. Любимая еда осоеда – осы, шмели и пчелы, а также мыши или лягушки. Защищают осоедов от укусов насекомых мелкие и плотные, как чешуя, перышки вокруг клюва", — рассказали в ведомстве.
Как отметили в департаменте, хищные птицы очень важны в природной экосистеме, так как большинство из них приносят большую пользу, поедая грызунов и крупных насекомых, регулируя тем самым их численность.
"В первую очередь в качестве добычи попадаются слабые и больные животные, таким образом, осуществляется естественный отбор в природе", — добавили в департаменте.
Луговой лунь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2020
2 июня, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Пернатые охотники: какие хищные птицы обитают в Москве
Осоед – хищник средних размеров, заметно крупнее вороны. Окраска оперения очень разнообразна. Чаще всего верх буроватый, низ светлый с четкими округлыми пестринами. Голова светло-серая, глаза имеют яркий желтый цвет. На сероватом хвосте есть три черные полосы, которые особенно хорошо заметны при парящем полете птицы.
В Красной книге Москвы птица имеет нулевую категорию редкости — очень редкие, исчезнувшие. Это значит, что уже значительный промежуток времени на гнездовании этот вид не отмечен. Но в последние годы этот вид регистрировался в гнездовой период в крупных лесопарках столицы, поэтому вероятность его гнездования в будущем нельзя исключить.
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Чат0
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосприродаМосква
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