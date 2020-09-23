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Онлайн-конференция о продвижении российского образования за рубежом
2 октября в 14:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о повышении конкурентоспособности российского образования за рубежом.
2020-09-23T13:35
2020-09-23T13:35
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201002/952912233.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>- заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел ШЕВЦОВ; <br>- декан факультета управления и политики МГИМО МИД России, член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию высшего образования и науки Генри САРДАРЯН;<br>- ответственный секретарь экспертного совета по вопросам международного образования Комитета Государственной Думы Российской Федерации по науке и образованию Вера СКОРОБОГАТОВА.<br><br>В подписанном Президентом России Владимиром Путиным Указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставлена задача "обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования". <br><br>Каких успехов в этом направлении уже удалось добиться? С какими юридическими, финансовыми и бюрократическими аспектами сталкиваются российские вузы, внедряющие программы обучения для иностранцев? Что необходимо для совершенствования качества образовательных программ и повышения их конкурентоспособности? Нужно ли разрабатывать единую стратегию по продвижению российского национального образования? Какие изменения в российское законодательство предлагают внести эксперты?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о продвижении российского образования за рубежом

13:35 23.09.2020
29
Читать ria.ru в
2 октября в 14:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о повышении конкурентоспособности российского образования за рубежом.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел ШЕВЦОВ;
- декан факультета управления и политики МГИМО МИД России, член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию высшего образования и науки Генри САРДАРЯН;
- ответственный секретарь экспертного совета по вопросам международного образования Комитета Государственной Думы Российской Федерации по науке и образованию Вера СКОРОБОГАТОВА.

В подписанном Президентом России Владимиром Путиным Указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставлена задача "обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования".

Каких успехов в этом направлении уже удалось добиться? С какими юридическими, финансовыми и бюрократическими аспектами сталкиваются российские вузы, внедряющие программы обучения для иностранцев? Что необходимо для совершенствования качества образовательных программ и повышения их конкурентоспособности? Нужно ли разрабатывать единую стратегию по продвижению российского национального образования? Какие изменения в российское законодательство предлагают внести эксперты?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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