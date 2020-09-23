Онлайн-конференция о продвижении российского образования за рубежом
2 октября в 14:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о повышении конкурентоспособности российского образования за рубежом.
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Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел ШЕВЦОВ;
- декан факультета управления и политики МГИМО МИД России, член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию высшего образования и науки Генри САРДАРЯН;
- ответственный секретарь экспертного совета по вопросам международного образования Комитета Государственной Думы Российской Федерации по науке и образованию Вера СКОРОБОГАТОВА.
В подписанном Президентом России Владимиром Путиным Указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставлена задача "обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования".
Каких успехов в этом направлении уже удалось добиться? С какими юридическими, финансовыми и бюрократическими аспектами сталкиваются российские вузы, внедряющие программы обучения для иностранцев? Что необходимо для совершенствования качества образовательных программ и повышения их конкурентоспособности? Нужно ли разрабатывать единую стратегию по продвижению российского национального образования? Какие изменения в российское законодательство предлагают внести эксперты?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел ШЕВЦОВ;
- декан факультета управления и политики МГИМО МИД России, член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию высшего образования и науки Генри САРДАРЯН;
- ответственный секретарь экспертного совета по вопросам международного образования Комитета Государственной Думы Российской Федерации по науке и образованию Вера СКОРОБОГАТОВА.
В подписанном Президентом России Владимиром Путиным Указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставлена задача "обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования".
Каких успехов в этом направлении уже удалось добиться? С какими юридическими, финансовыми и бюрократическими аспектами сталкиваются российские вузы, внедряющие программы обучения для иностранцев? Что необходимо для совершенствования качества образовательных программ и повышения их конкурентоспособности? Нужно ли разрабатывать единую стратегию по продвижению российского национального образования? Какие изменения в российское законодательство предлагают внести эксперты?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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