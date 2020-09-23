https://ria.ru/20200923/obrazovanie-1577653357.html

Онлайн-конференция о продвижении российского образования за рубежом

2 октября в 14:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о повышении конкурентоспособности российского образования за рубежом.

2020-09-23T13:35

2020-09-23T13:35

2020-09-23T13:35

анонсы

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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1577653357.jpg?1600857353

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201002/952912233.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong><br>- заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел ШЕВЦОВ; <br>- декан факультета управления и политики МГИМО МИД России, член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию высшего образования и науки Генри САРДАРЯН;<br>- ответственный секретарь экспертного совета по вопросам международного образования Комитета Государственной Думы Российской Федерации по науке и образованию Вера СКОРОБОГАТОВА.<br><br>В подписанном Президентом России Владимиром Путиным Указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поставлена задача "обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования". <br><br>Каких успехов в этом направлении уже удалось добиться? С какими юридическими, финансовыми и бюрократическими аспектами сталкиваются российские вузы, внедряющие программы обучения для иностранцев? Что необходимо для совершенствования качества образовательных программ и повышения их конкурентоспособности? Нужно ли разрабатывать единую стратегию по продвижению российского национального образования? Какие изменения в российское законодательство предлагают внести эксперты?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы