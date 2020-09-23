https://ria.ru/20200923/novosibirsk-1577633827.html

В Новосибирске арестовали второго руководителя общины Виссариона

Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал на два месяца второго из трех руководителей красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета"... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T07:26

2020-09-23T07:26

2020-09-23T07:26

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

красноярский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577633782_0:249:3081:1982_1400x0_80_0_0_fd59461ac10254a8b3a08293560b9588.jpg

<strong>НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Центральный районный суд <a href="https://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank">Новосибирска</a> в среду арестовал на два месяца второго из трех руководителей красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Вадима Редькина, передает корреспондент РИА Новости."Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября 2020 года", - сказал судья Руслан Фролов.На вопрос РИА Новости, признает ли он себя виновным, Редькин ответил: "Конечно нет". Он заявил журналистам, что считает арест неадекватной мерой пресечения, так как постоянно живет в тайге с женой и тремя несовершеннолетними детьми и не может никуда скрыться, а повлиять на свидетелей по делу не может, так как не знает, где они находятся.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил РИА Новости религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы". Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".

https://ria.ru/20200916/gavrilov-1577309756.html

новосибирск

красноярский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, красноярский край, происшествия