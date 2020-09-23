В Новосибирске арестовали второго руководителя общины Виссариона
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения руководителям "Церкви последнего завета"
НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал на два месяца второго из трех руководителей красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Вадима Редькина, передает корреспондент РИА Новости.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября 2020 года", - сказал судья Руслан Фролов.
На вопрос РИА Новости, признает ли он себя виновным, Редькин ответил: "Конечно нет". Он заявил журналистам, что считает арест неадекватной мерой пресечения, так как постоянно живет в тайге с женой и тремя несовершеннолетними детьми и не может никуда скрыться, а повлиять на свидетелей по делу не может, так как не знает, где они находятся.
По информации СК, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы". Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".