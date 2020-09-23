Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/novosibirsk-1577633827.html
В Новосибирске арестовали второго руководителя общины Виссариона
Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал на два месяца второго из трех руководителей красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета"... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T07:26
2020-09-23T07:26
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577633782_0:249:3081:1982_1400x0_80_0_0_fd59461ac10254a8b3a08293560b9588.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Центральный районный суд <a href="https://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank">Новосибирска</a> в среду арестовал на два месяца второго из трех руководителей красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Вадима Редькина, передает корреспондент РИА Новости."Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября 2020 года", - сказал судья Руслан Фролов.На вопрос РИА Новости, признает ли он себя виновным, Редькин ответил: "Конечно нет". Он заявил журналистам, что считает арест неадекватной мерой пресечения, так как постоянно живет в тайге с женой и тремя несовершеннолетними детьми и не может никуда скрыться, а повлиять на свидетелей по делу не может, так как не знает, где они находятся.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил РИА Новости религиовед <a href="http://ria.ru/person_Roman_Silantev/" target="_blank" data-auto="true">Роман Силантьев</a>, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы". Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".
https://ria.ru/20200916/gavrilov-1577309756.html
новосибирск
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577633782_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_c06669f47559b0876e5d17d2892b3450.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, красноярский край, происшествия

В Новосибирске арестовали второго руководителя общины Виссариона

07:26 23.09.2020
723
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения руководителям "Церкви последнего завета"
Избрание меры пресечения руководителям Церкви последнего завета - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду арестовал на два месяца второго из трех руководителей красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Вадима Редькина, передает корреспондент РИА Новости.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября 2020 года", - сказал судья Руслан Фролов.
На вопрос РИА Новости, признает ли он себя виновным, Редькин ответил: "Конечно нет". Он заявил журналистам, что считает арест неадекватной мерой пресечения, так как постоянно живет в тайге с женой и тремя несовершеннолетними детьми и не может никуда скрыться, а повлиять на свидетелей по делу не может, так как не знает, где они находятся.
По информации СК, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы". Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 12:16Религия и мировоззрение
В Госдуме поддержали проект, повышающий надзор за религиозными группами
2401002
Обсудить0
Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Избрание меры пресечения руководителям Церкви последнего завета
В Новосибирске арестовали одного из руководителей общины Виссариона
Арестованного главу Церкви последнего завета Сергея Торопа привели в суд
Суд арестовал главу секты Виссариона
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Сергей Тороп (Виссарион) после заседания Центрального районного суда Новосибирска
Защита главы красноярской общины Виссариона обжалует его арест
Подкоп, сделанный заключенными для побега из колонии в Дагестане. Кадр видео
В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии, сделав подкоп
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"
Вид на город Южно-Сахалинск
На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса ребенка, проспавшего остановку
Минтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края
Какая рыба самая полезная
Билет на авиарейс
Инвалидам могут разрешить покупать льготные авиабилеты на госуслугах
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии
Абэ готов помочь преемнику с переговорами с Россией по мирному договору
Боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Александа Коти и аш-Шафи Эльшейх
Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из "Битлз"
Прохожие в Александровском саду в Москв
В Москве во вторник ожидается теплая комфортная погода
Президент США Дональд Трамп
Обвиняемая в отправке рицина Трампу заявила о своей невиновности
Прицельная планка на кожух-затворе пистолета 'Полоз'
Разработчик объяснил рекордные сроки создания пистолета "Полоз"
Вакцинация
Работники медучреждений Якутии впервые получили вакцину от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Захарова написала текст новой песни Успенской
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Лента новостейМолния