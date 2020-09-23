https://ria.ru/20200923/novosibirsk-1577633706.html

В Новосибирске арестовали одного из руководителей общины Виссариона

Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца одного из руководителей красноярской религиозной общины Владимира РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T07:19

2020-09-23T07:19

2020-09-23T07:37

новосибирск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Центральный районный суд <a href="https://ria.ru/location_Novosibirsk" target="_blank">Новосибирска</a> в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца одного из руководителей красноярской религиозной общины Владимира Ведерникова, передает корреспондент РИА Новости.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".

https://ria.ru/20200916/gavrilov-1577309756.html

новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия