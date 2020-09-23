Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/novosibirsk-1577633706.html
В Новосибирске арестовали одного из руководителей общины Виссариона
Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца одного из руководителей красноярской религиозной общины Владимира РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T07:19
2020-09-23T07:37
новосибирск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577633964_0:0:2873:1616_1400x0_80_0_0_b23ead922be01d26d7bd5515986efb63.jpg
<strong>НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> Центральный районный суд <a href="https://ria.ru/location_Novosibirsk" target="_blank">Новосибирска</a> в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца одного из руководителей красноярской религиозной общины Владимира Ведерникова, передает корреспондент РИА Новости.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ, в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".
https://ria.ru/20200916/gavrilov-1577309756.html
новосибирск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577633964_15:0:2744:2047_1400x0_80_0_0_fa7a4aefa068a38c2b3ab104956aae77.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, происшествия

В Новосибирске арестовали одного из руководителей общины Виссариона

07:19 23.09.2020 (обновлено: 07:37 23.09.2020)
1830
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения руководителям "Церкви последнего завета"
Избрание меры пресечения руководителям Церкви последнего завета - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 23 сен - РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска в среду по ходатайству следствия арестовал на два месяца одного из руководителей красноярской религиозной общины Владимира Ведерникова, передает корреспондент РИА Новости.
"Ходатайство руководителя пятого следственного управления ГСУ СК РФ удовлетворить... избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября 2020 года", - сказала судья Юлия Близнюк.
По информации СК РФ, в Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" Сергея Торопа, именовавшего себя Виссарионом - сыном божьим Христом, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова, их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием, а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.
По этим статьям УК РФ фигурантам может грозить свыше 10 лет колонии. Как отметил в разговоре с РИА Новости религиовед Роман Силантьев, следователи, по-видимому, "длительное время копили на них компромат, проверяли эти данные, проводили экспертизы", прежде чем действовать против этой закрытой оккультной секты, которую, по его мнению, следует признать экстремистской организацией.
Адвокаты членов общины Виссариона сочли их уголовное преследование "незаконным и необоснованным", заявив, что "у следствия нет ни одного факта, который позволял бы доказать посягательство на личность и права граждан".
Сергей Гаврилов - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 12:16Религия и мировоззрение
В Госдуме поддержали проект, повышающий надзор за религиозными группами
2300004
Обсудить0
НовосибирскПроисшествия
Рекомендуем
Избрание меры пресечения руководителям Церкви последнего завета
В Новосибирске арестовали второго руководителя общины Виссариона
Кадры с камеры видеонаблюдения: в Москве пропала 12-летняя девочка
Дизайнер назвала причину исчезновения 12-летней дочери в Москве
Арестованного главу Церкви последнего завета Сергея Торопа привели в суд
Суд арестовал главу секты Виссариона
Вид на город Южно-Сахалинск
На Сахалине кондуктор выгнала из автобуса ребенка, проспавшего остановку
Сергей Тороп (Виссарион) после заседания Центрального районного суда Новосибирска
Защита главы красноярской общины Виссариона обжалует его арест
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Иностранные страховщики судов не будут работать с "Северным потоком — 2"
Подкоп, сделанный заключенными для побега из колонии в Дагестане. Кадр видео
В Дагестане шестеро заключенных сбежали из колонии, сделав подкоп
Президент США Дональд Трамп
Обвиняемая в отправке рицина Трампу заявила о своей невиновности
Билет на авиарейс
Инвалидам могут разрешить покупать льготные авиабилеты на госуслугах
Минтай, пойманный в Уссурийском заливе Приморского края
Какая рыба самая полезная
Боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) Александа Коти и аш-Шафи Эльшейх
Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ* из "Битлз"
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Ёсихидэ Суга, избранный лидером правящей в Японии партии
Абэ готов помочь преемнику с переговорами с Россией по мирному договору
Виды Санкт-Петербурга. Архив
Шведская журналистка пожаловалась на нападающих из труб в России комаров
Прохожие в Александровском саду в Москв
В Москве во вторник ожидается теплая комфортная погода
Гроза в Коктебеле
В Швейцарии 14 подростков пострадали из-за удара молнии в футбольное поле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Захарова написала текст новой песни Успенской
10:48Белорусская газета "Наша нива" сообщила о задержании главреда
10:47Time опубликовал рейтинг ста самых влиятельных людей
10:46Белоусов назвал KPI правительства на 2021 год
10:38Саакашвили не вернется в Грузию, уверена Бурджанадзе
10:37В России за сутки 5750 пациентов излечились от коронавируса
10:37В России за сутки умерли 150 человек с коронавирусом
10:35Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
10:33В Москве выявили 970 новых случаев заражения коронавирусом
10:32В России выявили 6431 новый случай заражения коронавирусом
10:30МКС уклонилась от обломка взорвавшейся ступени японской ракеты
10:24Срочник Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев в Забайкалье
10:24Бурджанадзе оценила перспективы вступления Грузии в НАТО
10:10В Москве привиться от COVID-19 можно будет без столичного полиса ОМС
10:08Навального выписали из стационара клиники "Шарите"
10:03Россиянин выставил свою квартиру на продажу за один рубль
09:58Андрея Турчака избрали первым вице-спикером Совфеда
09:58Раскрыто главное условие передачи коронавируса
09:54Андрея Яцкина избрали первым вице-спикером Совета Федерации
09:53Роспотребнадзор оценил ситуацию с коронавирусом в Крыму
Лента новостейМолния