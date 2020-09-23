https://ria.ru/20200923/novichok-1577672754.html

МИД подтвердил, что "Новичок" никогда не разрабатывался в СССР и России

Позиция России, что в стране никогда не разрабатывали боевое отравляющее вещество "Новичок", в комментариях не нуждается, сказала официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:00

2020-09-23T18:00

2020-09-23T18:00

госпитализация алексея навального

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

алексей навальный

сергей нарышкин

москва

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Позиция России, что в стране никогда не разрабатывали боевое отравляющее вещество "Новичок", в комментариях не нуждается, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Захарову на брифинге попросили прокомментировать, правда ли, что в РФ и <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> никогда не разрабатывали и не производили "Новичок" или это вещество существовало, но его называли иначе, и какова позиция МИД РФ по существованию "Новичка" в России."Вы правильно ответили, мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось. Могу лишь вновь подтвердить, что позиция <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и положение дел в данном вопросе каких-либо изменений не претерпели. Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц и неточных интерпретаций средствами массовой информации заявлений представителей органов власти Российской Федерации, то мне кажется, они не нуждаются в комментарии. Нашу позицию я вам сейчас озвучила и переподтвердила", - сказала Захарова на брифинге.<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Как заявил ранее глава Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>, все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это зафиксировано в установленном порядке, утверждения об обратном – дезинформация

https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200920/navalnyy-1577502519.html

ludmila emaletdinova Если новичок у нас не производился. то какие его запасы были уничтожены? 35

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россия

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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