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https://ria.ru/20200923/novichok-1577672754.html
МИД подтвердил, что "Новичок" никогда не разрабатывался в СССР и России
Позиция России, что в стране никогда не разрабатывали боевое отравляющее вещество "Новичок", в комментариях не нуждается, сказала официальный представитель МИД... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T18:00
2020-09-23T18:00
госпитализация алексея навального
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
алексей навальный
сергей нарышкин
москва
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Позиция России, что в стране никогда не разрабатывали боевое отравляющее вещество "Новичок", в комментариях не нуждается, сказала официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Захарову на брифинге попросили прокомментировать, правда ли, что в РФ и <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> никогда не разрабатывали и не производили "Новичок" или это вещество существовало, но его называли иначе, и какова позиция МИД РФ по существованию "Новичка" в России."Вы правильно ответили, мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось. Могу лишь вновь подтвердить, что позиция <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и положение дел в данном вопросе каких-либо изменений не претерпели. Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц и неточных интерпретаций средствами массовой информации заявлений представителей органов власти Российской Федерации, то мне кажется, они не нуждаются в комментарии. Нашу позицию я вам сейчас озвучила и переподтвердила", - сказала Захарова на брифинге.<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Как заявил ранее глава Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>, все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это зафиксировано в установленном порядке, утверждения об обратном – дезинформация
https://ria.ru/20200902/novichok-1576651147.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200920/navalnyy-1577502519.html
Если новичок у нас не производился. то какие его запасы были уничтожены?
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россия
москва
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), алексей навальный, сергей нарышкин, москва, берлин (город), в мире

МИД подтвердил, что "Новичок" никогда не разрабатывался в СССР и России

18:00 23.09.2020
4040
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Позиция России, что в стране никогда не разрабатывали боевое отравляющее вещество "Новичок", в комментариях не нуждается, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарову на брифинге попросили прокомментировать, правда ли, что в РФ и СССР никогда не разрабатывали и не производили "Новичок" или это вещество существовало, но его называли иначе, и какова позиция МИД РФ по существованию "Новичка" в России.
"Вы правильно ответили, мы неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось. Могу лишь вновь подтвердить, что позиция Российской Федерации и положение дел в данном вопросе каких-либо изменений не претерпели. Что касается многочисленных рассуждений на эту тему частных лиц и неточных интерпретаций средствами массовой информации заявлений представителей органов власти Российской Федерации, то мне кажется, они не нуждаются в комментарии. Нашу позицию я вам сейчас озвучила и переподтвердила", - сказала Захарова на брифинге.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Военнослужащие во время проведения плановой проверки металлических контейнеров с отравляющими веществами на складе химического оружия - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:44
Нервно-паралитическое вещество "Новичок"
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Как заявил ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, все запасы "Новичка" в России были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), это зафиксировано в установленном порядке, утверждения об обратном – дезинформация
Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Алексей НавальныйСергей НарышкинМоскваБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Если новичок у нас не производился. то какие его запасы были уничтожены?
23 сентября, 18:03
ludmila emaletdinovaludmila emaletdinova
16420013
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