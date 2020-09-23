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https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html
"Новичок" уже не тот: французов удивило выздоровление Навального
Французская газета Figaro опубликовала статью о выписке российского блогера Алексея Навального из берлинской клиники "Шарите". Такое быстрое выздоровление после РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T17:55
2020-09-23T18:21
госпитализация алексея навального
россия
северный поток — 2
алексей навальный
москва
франция
германия
омск
берлин (город)
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"Новичок" уже не тот: во Франции удивились выздоровлению Навального
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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Французская газета <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Figaro</a> опубликовала статью о выписке российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из берлинской клиники "Шарите". Такое быстрое выздоровление после якобы отравления смертельно опасной субстанцией "Новичок" сильно удивило французских читателей.В публикации приводится заявление клиники "Шарите", что улучшение состояния Навального позволило прекратить интенсивную терапию и врачи считают, что возможно полное выздоровление пациента. Эта новость вызвала горячее обсуждение среди французских читателей."Одно можно сказать наверняка: мы жертвы информационного отравления", — высказался matuleblancian.Пользователь mordor30 усомнился в том, что Навальный сможет приехать в Россию. Он напомнил, что "Скрипали исчезли, когда захотели вернуться". Если блогер все-таки попадет в Россию, то, по мнению пользователя, врачи смогут провести соответствующие проверки и Навальному придется "отвечать перед правосудием".Скорость выздоровления российского блогера вызвала вопросы у многих читателей."Какое у него должно быть хорошее здоровье, чтобы поправиться с такой скоростью", — добавил Ben ODET.Некоторые пользователи написали о связи госпитализации Навального с санкциями против российского газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>".Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче пациента ядов и их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлине</a>. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие медики сообщили, что пациент пришел в себя. Во вторник Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального. Пока нет доказательств в пользу версии об отравлении блогера.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="https://inosmi.ru/politic/20200923/248178803.html" target="_blank">ИноСМИ</a></u></strong> <strong>&gt;&gt;</strong>
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625244.html
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https://ria.ru/20200922/sroki-1577601592.html
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Ну куда там, обывателям - народу Франции, Германии, России - кому не смогли впарить очередную утку. Главное - это ваше мнение на российском ресурсе
104
Мнение французских обывателей также очень важно как и их российских или даже немецких коллег.
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россия
москва
франция
германия
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, алексей навальный, москва, франция, германия, омск, берлин (город), в мире

"Новичок" уже не тот: французов удивило выздоровление Навального

17:55 23.09.2020 (обновлено: 18:21 23.09.2020)
69985
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Французская газета Figaro опубликовала статью о выписке российского блогера Алексея Навального из берлинской клиники "Шарите". Такое быстрое выздоровление после якобы отравления смертельно опасной субстанцией "Новичок" сильно удивило французских читателей.
В публикации приводится заявление клиники "Шарите", что улучшение состояния Навального позволило прекратить интенсивную терапию и врачи считают, что возможно полное выздоровление пациента. Эта новость вызвала горячее обсуждение среди французских читателей.

"Новичок" уже не тот, действительно, русские спецслужбы никуда не годятся! Кого мы обманываем?" — спросил mdes.

"Одно можно сказать наверняка: мы жертвы информационного отравления", — высказался matuleblancian.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
22 сентября, 20:23
Французская журналистка указала на абсурдные странности в деле Навального
Пользователь mordor30 усомнился в том, что Навальный сможет приехать в Россию. Он напомнил, что "Скрипали исчезли, когда захотели вернуться". Если блогер все-таки попадет в Россию, то, по мнению пользователя, врачи смогут провести соответствующие проверки и Навальному придется "отвечать перед правосудием".

"Странно, что члены его команды бросились подбирать из его номера три бутылки, чтобы передать их немцам, а не чашки с чаем в столовой аэропорта. Они что, знали, где искать?" — указала на противоречия в деле Навального anna.

Скорость выздоровления российского блогера вызвала вопросы у многих читателей.

"Короче, несколько дней подряд нам твердили, что он отравлен сильным ядом, и теперь он на ногах? Так что все это пропаганда и манипуляция умами, им не нужна достоверная информация", — отметил Alinver.

"Какое у него должно быть хорошее здоровье, чтобы поправиться с такой скоростью", — добавил Ben ODET.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 04:19
СМИ узнало, почему в Германии не возбудят уголовное дело по Навальному
Некоторые пользователи написали о связи госпитализации Навального с санкциями против российского газопровода "Северный поток — 2".
"Цирку конец. Но это сработало: проект газопровода "Северный поток — 2" отстает от графика", — указал Vincent NETTER.
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче пациента ядов и их следов.
Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие медики сообщили, что пациент пришел в себя. Во вторник Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 14:38
Мясников оценил сроки восстановления Навального
Власти Германии утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального. Пока нет доказательств в пользу версии об отравлении блогера.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 14:28
Навальный потребовал вернуть изъятую у него в Омске одежду
468107120738
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСеверный поток — 2Алексей НавальныйМоскваФранцияГерманияОмскБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Ну куда там, обывателям - народу Франции, Германии, России - кому не смогли впарить очередную утку. Главное - это ваше мнение на российском ресурсе
23 сентября, 18:14
Алексей СмирновАлексей Смирнов
9540104
Мнение французских обывателей также очень важно как и их российских или даже немецких коллег.
23 сентября, 18:08
Василий КнуттВасилий Кнутт
131003468
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