"Новичок" уже не тот: французов удивило выздоровление Навального
17:55 23.09.2020 (обновлено: 18:21 23.09.2020)
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© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Французская газета Figaro опубликовала статью о выписке российского блогера Алексея Навального из берлинской клиники "Шарите". Такое быстрое выздоровление после якобы отравления смертельно опасной субстанцией "Новичок" сильно удивило французских читателей.
В публикации приводится заявление клиники "Шарите", что улучшение состояния Навального позволило прекратить интенсивную терапию и врачи считают, что возможно полное выздоровление пациента. Эта новость вызвала горячее обсуждение среди французских читателей.
"Новичок" уже не тот, действительно, русские спецслужбы никуда не годятся! Кого мы обманываем?" — спросил mdes.
"Одно можно сказать наверняка: мы жертвы информационного отравления", — высказался matuleblancian.
Пользователь mordor30 усомнился в том, что Навальный сможет приехать в Россию. Он напомнил, что "Скрипали исчезли, когда захотели вернуться". Если блогер все-таки попадет в Россию, то, по мнению пользователя, врачи смогут провести соответствующие проверки и Навальному придется "отвечать перед правосудием".
"Странно, что члены его команды бросились подбирать из его номера три бутылки, чтобы передать их немцам, а не чашки с чаем в столовой аэропорта. Они что, знали, где искать?" — указала на противоречия в деле Навального anna.
Скорость выздоровления российского блогера вызвала вопросы у многих читателей.
"Короче, несколько дней подряд нам твердили, что он отравлен сильным ядом, и теперь он на ногах? Так что все это пропаганда и манипуляция умами, им не нужна достоверная информация", — отметил Alinver.
"Какое у него должно быть хорошее здоровье, чтобы поправиться с такой скоростью", — добавил Ben ODET.
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Некоторые пользователи написали о связи госпитализации Навального с санкциями против российского газопровода "Северный поток — 2".
"Цирку конец. Но это сработало: проект газопровода "Северный поток — 2" отстает от графика", — указал Vincent NETTER.
Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче пациента ядов и их следов.
Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие медики сообщили, что пациент пришел в себя. Во вторник Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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Власти Германии утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального. Пока нет доказательств в пользу версии об отравлении блогера.
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