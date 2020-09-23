https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html

"Новичок" уже не тот: французов удивило выздоровление Навального

Французская газета Figaro опубликовала статью о выписке российского блогера Алексея Навального из берлинской клиники "Шарите". Такое быстрое выздоровление после РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:55

2020-09-23T17:55

2020-09-23T18:21

госпитализация алексея навального

россия

северный поток — 2

алексей навальный

москва

франция

германия

омск

берлин (город)

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"Новичок" уже не тот: во Франции удивились выздоровлению Навального

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<strong>МОСКВА, 23 сен — РИА Новости.</strong> Французская газета <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Figaro</a> опубликовала статью о выписке российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> из берлинской клиники "Шарите". Такое быстрое выздоровление после якобы отравления смертельно опасной субстанцией "Новичок" сильно удивило французских читателей.В публикации приводится заявление клиники "Шарите", что улучшение состояния Навального позволило прекратить интенсивную терапию и врачи считают, что возможно полное выздоровление пациента. Эта новость вызвала горячее обсуждение среди французских читателей."Одно можно сказать наверняка: мы жертвы информационного отравления", — высказался matuleblancian.Пользователь mordor30 усомнился в том, что Навальный сможет приехать в Россию. Он напомнил, что "Скрипали исчезли, когда захотели вернуться". Если блогер все-таки попадет в Россию, то, по мнению пользователя, врачи смогут провести соответствующие проверки и Навальному придется "отвечать перед правосудием".Скорость выздоровления российского блогера вызвала вопросы у многих читателей."Какое у него должно быть хорошее здоровье, чтобы поправиться с такой скоростью", — добавил Ben ODET.Некоторые пользователи написали о связи госпитализации Навального с санкциями против российского газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>".Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. Лайнер экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после чего блогера госпитализировали. Российские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое изменение уровня сахара в крови. Проведенные исследования не выявили в крови или моче пациента ядов и их следов.Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлине</a>. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие медики сообщили, что пациент пришел в себя. Во вторник Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.Власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германии</a> утверждают, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального. Пока нет доказательств в пользу версии об отравлении блогера.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="https://inosmi.ru/politic/20200923/248178803.html" target="_blank">ИноСМИ</a></u></strong> <strong>>></strong>

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577625244.html

https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577579160.html

https://ria.ru/20200922/sroki-1577601592.html

https://ria.ru/20200921/odezhda-1577550262.html

Алексей Смирнов Ну куда там, обывателям - народу Франции, Германии, России - кому не смогли впарить очередную утку. Главное - это ваше мнение на российском ресурсе 104

Василий Кнутт Мнение французских обывателей также очень важно как и их российских или даже немецких коллег. 98

33

россия

москва

франция

германия

омск

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, алексей навальный, москва, франция, германия, омск, берлин (город), в мире