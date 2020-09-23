https://ria.ru/20200923/novichok-1577651553.html

Песков ответил на вопрос о мнении Путина о "Новичке"

Неважно, что президент России Владимир Путин думает о "Новичке", поскольку ни он, ни его окружение не занимаются разработкой химических веществ, важно то,... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:21

2020-09-23T13:21

2020-09-23T13:21

госпитализация алексея навального

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

швеция

москва

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Неважно, что президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> думает о "Новичке", поскольку ни он, ни его окружение не занимаются разработкой химических веществ, важно то, насколько это вещество опасно и смертоносно, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Совершенно неважно, что о "Новичке" думает президент Путин или его окружение, потому что ни президент Путин, ни его окружение не занимаются разработкой химических веществ, а также не являются химиками или военными химиками. Важно, что об этом неоднократно говорили и высказывались эксперты, в том числе те самые, которые в свое время имели отношение к производству этой субстанции", - сказал Песков журналистам.Из всего сказанного экспертами и специалистами, как пояснил Песков, важно, насколько это вещество опасно и смертоносно, а также тот факт, что эта субстанция синтезируется, синтезировалась и может синтезироваться во многих странах мира в любой момент. "И третье, что не всегда возможно и зачастую невозможно, установить местопроисхождение этой субстанции, ибо она может синтезироваться в самых разных лабораториях. Вот это то, что говорят эксперты, это не может говорить окружение Путина, они не химики. Вот если просто констатировать сказанное специалистами", - добавил Песков.Отвечая на вопрос, докладывают ли по этой ситуации президенту, Песков сказал: "Безусловно".<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577649346.html

https://ria.ru/20200921/odezhda-1577560386.html

швеция

москва

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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, швеция, москва, берлин (город), происшествия