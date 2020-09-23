https://ria.ru/20200923/naznacheniya-1577671718.html

Глава Иркутской области провел назначения в региональном правительстве

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев определил ключевые фигуры и провел назначения в региональном правительстве, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T17:44

2020-09-23T17:44

2020-09-23T17:44

иркутская область

россия

игорь кобзев

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

иркутская область

нижнеудинский район

политика

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<strong>ИРКУТСК, 23 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> определил ключевые фигуры и провел назначения в региональном правительстве, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.В <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a> 11-13 сентября состоялись выборы главы региона, на которых победу одержал временно исполняющий обязанности губернатора Кобзев. На 33 сессии законодательного собрания 18 сентября прошла инаугурация и Кобзев официально вступил в должность."Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о назначениях в региональном правительстве", - говорится в сообщении.На должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Приангарья назначен Константин Зайцев. Еще одну должность первого заместителя губернатора занял Дмитрий Бердников. Он продолжит координировать работы по восстановлению территорий, пострадавших от паводка. Первым заместителем председателя правительства региона назначен Руслан Ситников. Эти три кандидатуры должны пройти согласование депутатов законодательного собрания.Заместителями губернатора Иркутской области стали Андрей Бунёв и Андрей Козлов. Новым заместителем губернатора назначена Светлана Замарацкая. Заместителем губернатора – руководителем администрации Усть-Ордынского Бурятского округа остается Анатолий Прокопьев.На должности заместителей председателя правительства Иркутской области назначены Евгений Левченко, который будет курировать строительный блок и сферу ЖКХ, Георгий Кузьмин, который займется вопросами регионального министерства природных ресурсов и экологии, в том числе ликвидацией накопленного вреда на площадках Усольехимпрома и БЦБК, Валентина Вобликова, которая возглавит социальный блок, и Виктор Галицков, который будет курировать восстановление инфраструктуры и жилья в <a href="http://ria.ru/location_Nizhneudinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Нижнеудинском районе</a> и других территориях, пострадавших от паводков.Министерство финансов Иркутской области продолжает возглавлять Наталия Бояринова, региональное министерство труда и занятости - Наталья Воронцова. Министром лесного комплекса Приангарья назначен Дмитрий Петренев, министром природных ресурсов и экологии Иркутской области – Светлана Трофимова, министром экономического развития региона - Яна Соболь.Полномочиями министра спорта Иркутской области наделен Павел Богатырев, министра культуры и архивов – Руслан Дячук, министра строительства, дорожного хозяйства – Максим Лобанов, министра жилищной политики, энергетики и транспорта до 1 октября – Сергей Малинкин. Руководителем регионального минЖКХ станет Анатолий Никитин, переходящий на работу в областное правительство с должности заместителя руководителя Енисейского управления <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Ростехнадзора</a>.Министром по молодежной политике Иркутской области указом губернатора назначен Егор Луковников, министром социального развития, опеки и попечительства – Владимир Родионов, министром сельского хозяйства - Илья Сумароков, министром имущественных отношений - Марина Быргазова, министром образования - Елена Апанович, министром здравоохранения - Наталия Ледяева, министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок - Оксана Недорубкова.Руководителем представительства правительства Иркутской области при правительстве <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> остается Шамиль Баулов. Полномочным представителем губернатора Иркутской области в законодательном собрании региона назначен Роман Буянов. Аппарат губернатора и правительства Иркутской области возглавит Светлана Боброва, ранее занимавшая должность начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике."Многие руководители в правительстве Иркутской области остались работать в своих должностях. Мы этот год должны завершить с той динамикой, которую определили, а также выполнить задачи, поставленные в моем послании законодательному собранию", - отметил Кобзев.

https://ria.ru/20200910/irkutsk-1577051518.html

https://ria.ru/20200820/baykal-1576066355.html

https://ria.ru/20200818/1575932596.html

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нижнеудинский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь кобзев, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), иркутская область, нижнеудинский район, политика