https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577676175.html

Комиссия ГД подготовила обращение в бундестаг по инциденту с Навальным

Комиссия Госдумы РФ подготовила обращение к коллегам из бундестага по созданию рабочей группы по инциденту с Алексеем Навальным, сообщил глава комиссии Госдумы... РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T18:49

2020-09-23T18:49

2020-09-23T18:49

госпитализация алексея навального

россия

василий пискарев

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

бундестаг германии

генеральная прокуратура рф

швеция

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости.</strong> Комиссия <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы РФ</a> подготовила обращение к коллегам из бундестага по созданию рабочей группы по инциденту с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>."Мы сегодня на комиссии подготовили обращение для депутатов бундестага от имени депутатов комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ с тем, чтобы совместно создать рабочую группу либо комиссию по парламентскому контролю за ходом развития ситуации вокруг Навального", - сказал Пискарев в эфире "Дума ТВ".Комиссия установила, что развернутая на Западе "массированная дезинформационная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией Навального носит спланированный характер", целью которой является подрыв экономического развития РФ с помощью новых санкций, заявил Пискарев по итогам заседания комиссии.При этом, рассказал он, у комиссии есть данные, которые подтверждают отсутствие каких-либо отравляющих веществ в организме Навального на момент его осмотра российскими медиками и до вылета с территории РФ."Когда и где случилось, кем это сделано, если все-таки случилось отравление Навального "Новичком", - на борту самолета, в момент транспортировки, в клинике в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, с помощью неожиданно появившейся постфактум бутылки, или его не было вовсе, сегодня можно только гадать. Власти Германии, громко заявившие об отравлении, под надуманными предлогами всячески избегают ответов на вопросы, которые поставила перед ними Генеральная прокуратура России. Из <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> направлены уже несколько запросов об оказании правовой помощи, а ответа из Германии как не было, так и нет. Это не позволяет нашим правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего", - сказал Пискарев.При этом, отметил глава комиссии, никаких доказательств и информации о проведенных исследованиях не приводится. "Звучат угрозы применения различных санкций против нашей страны, а западные СМИ убеждают россиян в существующей угрозе для всего мира и прямой вине российских властей перед своими гражданами за ожидаемое сворачивание туристических, деловых, научных, культурных и родственных контактов и поездок за рубеж", - отметил он."О своей позиции по ситуации с Навальным мы намерены проинформировать парламенты иностранных государств, международные общественные организации и средства массовой информации" - сообщил Пискарев.Он выразил сожаление, что некоторые политические круги Германии выбрали курс конфронтации и сегодня разрушают прочный каркас в отношениях двух стран, который кропотливо выстраивался несколькими поколениями российских и немецких политиков."Особенно досадно, что происходит это в год 50-летия Московского договора, который, по сути, стал мирным договором между нашими странами после окончания Второй мировой войны. Мудрый подход политиков двух стран позволил тогда сделать важные шаги к примирению народов России и Германии", - отметил Пискарев.Депутат убежден, что проводимая сегодня <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлином</a> политика не отвечает устремлениям народов Германии и России."Призываю коллег из бундестага к совместному поиску разумных решений, которые позволят сохранить существующий сегодня фундамент сотрудничества и способствовать дальнейшему развитию политических, экономических и культурно-гуманитарных связей в интересах народов России и Германии", - добавил парламентарий.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200923/novichok-1577672673.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577663514.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577647736.html

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швеция

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германия

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