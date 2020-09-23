https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577660625.html

Ограничений по сроку пребывания Навального в Германии нет

Представитель МВД ФРГ Стив Альтер заявил, что "конечной даты" по легальному пребыванию Алексея Навального в Германии нет. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T15:01

2020-09-23T15:01

2020-09-23T15:01

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

германия

происшествия

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<strong>БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Представитель <a href="http://ria.ru/organization_MVD_FRG/" target="_blank" data-auto="true">МВД ФРГ</a> Стив Альтер заявил, что "конечной даты" по легальному пребыванию <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> нет.Накануне Навальный был выписан из берлинской клиники, в которую он был доставлен в августе из <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омска</a>."Какого-то точного срока нет, такие вопросы решаются индивидуально. Конечной даты разрешения на пребывания в данном случае нет. Общий ответ на этот вопрос дать нельзя", - заявил он на брифинге в среду.Он не стал называть юридические подробности, регулирующие пребывание Навального в ФРГ, но ранее СМИ сообщали, что у блогера статус "гостя канцлера".При этом официальный представитель кабмина ФРГ заявлял, что правительство не дает информации о местонахождении Навального и его планах, эти вопросы стоит задавать ему и его соратникам.Навальный ранее в своем Instagram написал, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр, добавив, что уже "ковыляет" по парку.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577657427.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577652450.html

Арсений Новиков Надо его лишить гражданства как человека, постоянно организующего дестабилизацию в стране. 21

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, германия, происшествия