https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577657427.html

В Германии не стали отвечать на вопросы о местонахождении Навального

Правительство ФРГ не ответило на вопросы о местонахождении Алексея Навального, которого выписали из берлинской клиники. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:17

2020-09-23T14:17

2020-09-23T14:26

госпитализация алексея навального

штеффен зайберт

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

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швеция

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берлин (город)

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<strong>БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Правительство ФРГ не ответило на вопросы о местонахождении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, которого выписали из берлинской клиники.Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> желает Навальному дальнейшей поправки и по-прежнему просит Россию прояснить произошедшее с ним. "Федеральное правительств очень обрадовано, что физическое состояние Навального так хорошо улучшается, что стало возможным закончить стационарное лечение в Charite. Это очень воодушевляет, желаем ему полного выздоровления", - заявил он на брифинге в среду.Он добавил, что "преступление, нарушение закона произошло на территории России, отсюда наш настоятельный призыв к России прояснить это нарушение"."Что касается того, где он в настоящее время находится, или о его дальнейших планах, то об этом вы должны спрашивать его или его команду. Я не отвечаю за это", - заявил он на брифинге в среду.Навальный ранее в своем Instagram написал, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр, добавив, что уже "ковыляет" по парку.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577653282.html

https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577652450.html

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швеция

москва

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, штеффен зайберт, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, швеция, москва, берлин (город), в мире