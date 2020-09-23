Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577657427.html
В Германии не стали отвечать на вопросы о местонахождении Навального
Правительство ФРГ не ответило на вопросы о местонахождении Алексея Навального, которого выписали из берлинской клиники. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:17
2020-09-23T14:26
госпитализация алексея навального
штеффен зайберт
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
швеция
москва
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577550450_0:0:1201:676_1400x0_80_0_0_85742192ebd0dbf67f040ce84f88546f.jpg
<strong>БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости.</strong> Правительство ФРГ не ответило на вопросы о местонахождении <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, которого выписали из берлинской клиники.Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_SHteffen_Zajjbert/" target="_blank" data-auto="true">Штеффен Зайберт</a>, правительство <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> желает Навальному дальнейшей поправки и по-прежнему просит Россию прояснить произошедшее с ним. "Федеральное правительств очень обрадовано, что физическое состояние Навального так хорошо улучшается, что стало возможным закончить стационарное лечение в Charite. Это очень воодушевляет, желаем ему полного выздоровления", - заявил он на брифинге в среду.Он добавил, что "преступление, нарушение закона произошло на территории России, отсюда наш настоятельный призыв к России прояснить это нарушение"."Что касается того, где он в настоящее время находится, или о его дальнейших планах, то об этом вы должны спрашивать его или его команду. Я не отвечаю за это", - заявил он на брифинге в среду.Навальный ранее в своем Instagram написал, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр, добавив, что уже "ковыляет" по парку.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577653282.html
https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577652450.html
7
швеция
москва
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577550450_0:0:939:704_1400x0_80_0_0_842fe33c1831afe82c17133769c9ce3e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, штеффен зайберт, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, швеция, москва, берлин (город), в мире

В Германии не стали отвечать на вопросы о местонахождении Навального

14:17 23.09.2020 (обновлено: 14:26 23.09.2020)
2356
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в клинике "Шарите" в Берлине
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 сен - РИА Новости. Правительство ФРГ не ответило на вопросы о местонахождении Алексея Навального, которого выписали из берлинской клиники.
Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, правительство Германии желает Навальному дальнейшей поправки и по-прежнему просит Россию прояснить произошедшее с ним. "Федеральное правительств очень обрадовано, что физическое состояние Навального так хорошо улучшается, что стало возможным закончить стационарное лечение в Charite. Это очень воодушевляет, желаем ему полного выздоровления", - заявил он на брифинге в среду.
Он добавил, что "преступление, нарушение закона произошло на территории России, отсюда наш настоятельный призыв к России прояснить это нарушение".
"Что касается того, где он в настоящее время находится, или о его дальнейших планах, то об этом вы должны спрашивать его или его команду. Я не отвечаю за это", - заявил он на брифинге в среду.
Навальный ранее в своем Instagram написал, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр, добавив, что уже "ковыляет" по парку.
Клиника Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:35
Германия еще не получила результатов анализа проб Навального в ОЗХО
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 13:25
Навальный рассказал о планах после выписки из больницы
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на него якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
54220916
Обсудить7
Госпитализация Алексея НавальногоШтеффен ЗайбертАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФШвецияМоскваБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Производство лекарства от коронавируса Арепливир
Эксперты объяснили, почему "Арепливир" не назначают беременным и детям
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия запретила ввоз товаров из Польши, сообщили СМИ
Алексей Навальный
Навальный рассказал о планах после выписки из больницы
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году
Клиника Шарите в Берлине
Германия еще не получила результатов анализа проб Навального в ОЗХО
Президент РФ Владимир Путин выступает перед членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Путин отметил героический труд медицинских работников в период пандемии
Алексей Навальный
Ограничений по сроку пребывания Навального в Германии нет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Словакия первой из стран ЕС не признала Лукашенко легитимным президентом
Полицейский
Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
На Украине во время учений не сработал ракетный комплекс Javelin
Президент Литвы Гитанас Науседа
Литва не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине
Эксперт прокомментировал быструю выписку Навального из клиники "Шарите"
Клиника Шарите в Берлине, где проходит лечение Алексей Навальный
Пресс-секретарь рассказала о планах Навального
Малый противолодочный корабль Казанец в акватории реки Невы
Балтфлот назвал причины столкновения рефрижератора с российским фрегатом
Давид Жвания
Экс-депутат Рады Жвания написал явку с повинной о совершении преступлений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:38В Приморье бездомный загорелся на теплотрассе
02:31Эксперт рассказал, как сэкономить на покупке валюты
02:28Трамп ушел с пресс-конференции, сославшись на срочный звонок
02:23Эксперт рассказал, почему стоит вернуться к кнопочным телефонам
02:10Житель Камчатки распылил перцовый газ в лицо и.о. министра
02:08Найдена "таблетка" от болезни столетия
01:54Трамп не дал гарантий мирной передачи власти после выборов
01:46Дипломаты призвали США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
01:38Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
01:33Посольство сочло Госдеп некомпетентным после критики инициативы Путина
01:23В Минске завершились протесты после инаугурации Лукашенко
00:33Утечку воздуха на МКС планируют искать российском сегменте
00:16Россияне оценили профессию блогера
00:03На акциях протеста в Минске задержали несколько десятков человек
23:19Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
23:19На выборах в Костромской области случайно победила уборщица
23:03Пользователи Instagram сообщили о сбое в работе сервиса
23:03В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
22:58В Киеве заявили, что имели "полное право" перекрыть Северо-Крымский канал
22:56Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
Лента новостейМолния