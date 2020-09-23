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https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577647736.html
В Кремле хотят ясности по ситуации с Навальным
В России отравляющих веществ в ситуации с Алексеем Навальным не обнаружили, в Берлине же говорят, что нашли, Москва ничего не отвергает, но хочется ясности,... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T12:49
2020-09-23T12:49
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> В России отравляющих веществ в ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> не обнаружили, в Берлине же говорят, что нашли, Москва ничего не отвергает, но хочется ясности, сообщил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Действительно, вы знаете, что неоднократно брались биологические пробы у больного, когда он находился в России, в российской больнице. Эти пробы, они изучались и в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, и изучались в Москве. И там не было установлено наличие каких-либо отравляющих веществ, включая боевых отравляющих веществ. Собственно, в этом заключается основной посыл", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, какой информации Россия ждет от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Вместе с тем, по словам германской стороны, как отметил Песков, в "биологических пробах, которые были взяты у больного в больнице в Берлине, следы боевых отравляющих веществ якобы однозначно были установлены". "Мы не склонны что-либо отвергать. Мы хотим только убедиться и хотим понять, о чем идет речь, дабы сопоставить. Но для того, чтобы сопоставить, убедиться и понять, нам нужно обладать информацией, в которой, к сожалению, нам пока отказывают", - добавил Песков.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Берлинская клиника Charite также сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/makron-1577643401.html
https://ria.ru/20200923/razgovor-1577647177.html
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, германия, в мире

В Кремле хотят ясности по ситуации с Навальным

12:49 23.09.2020
668
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В России отравляющих веществ в ситуации с Алексеем Навальным не обнаружили, в Берлине же говорят, что нашли, Москва ничего не отвергает, но хочется ясности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, вы знаете, что неоднократно брались биологические пробы у больного, когда он находился в России, в российской больнице. Эти пробы, они изучались и в Омске, и изучались в Москве. И там не было установлено наличие каких-либо отравляющих веществ, включая боевых отравляющих веществ. Собственно, в этом заключается основной посыл", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, какой информации Россия ждет от Германии.
Вместе с тем, по словам германской стороны, как отметил Песков, в "биологических пробах, которые были взяты у больного в больнице в Берлине, следы боевых отравляющих веществ якобы однозначно были установлены". "Мы не склонны что-либо отвергать. Мы хотим только убедиться и хотим понять, о чем идет речь, дабы сопоставить. Но для того, чтобы сопоставить, убедиться и понять, нам нужно обладать информацией, в которой, к сожалению, нам пока отказывают", - добавил Песков.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 11:54Сказано в эфире
"Сложнее, чем кажется". Какую роль может сыграть Макрон в деле НавальногоСМИ раскрыли содержание разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона о ситуации с Алексеем Навальным. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение, что французский лидер может поспособствовать взаимодействию России и Германии по этому делу.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Берлинская клиника Charite также сообщила, что Навальный был выписан во вторник из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
Вчера, 12:41
Песков прокомментировал статью про разговор Путина с Макроном о Навальном
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковГерманияВ мире
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