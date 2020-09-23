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https://ria.ru/20200923/navalnyy-1577630572.html
Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным
Посол России в Берлине Сергей Нечаев прокомментировал требование властей Германии расследовать случившееся с Алексеем Навальным, отметив, что для этого... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T00:07
2020-09-23T10:18
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости.</strong> Посол <u><a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/">России</a></u> в Берлине <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> прокомментировал требование властей Германии расследовать случившееся с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, отметив, что для этого необходимы анализы.При этом дипломат напомнил, что российские правоохранительные органы уже начали предварительное расследование инцидента. "Они осмотрели множество объектов, поговорили с персоналом отеля, больницы и аэропорта", — сообщил он.В то же время посол подчеркнул, что для полноценного расследования необходимы конкретные доказательства. "Это принцип верховенства закона, ожидается, что он действует во всех странах, включая нас", — указал Нечаев, добавив, что сейчас Берлин не желает сотрудничать с Москвой по ситуации с Навальным.Глава дипмиссии также отметил, что Россия не принимает ультиматумы и угрозы, и подтвердил, что дипломаты запросили консульский доступ к блогеру.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.<em><a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/">Фонд борьбы с коррупцией</a></em> <em>включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>
https://ria.ru/20200922/analizy-1577629708.html
https://ria.ru/20200922/navalnyy-1577629263.html
да просто немцы понимают что если они и выдадут России пробы анализов Навального на момент поступления в Шарите, а Россия им выдаст пробы того же Навального на момент поступления в омскую больницу от 20 августа - то станет ясно как божий день что "новичок" там неожиданно появился именно в Германии. они же не полные идиоты чтобы так палиться. поэтому будут и дальше надувать щеки с серьезным видом, типа это "военная тайна", хотя этой "тайной" владеет и США, и Великобритания, и Чехия и Латвия да и все враги России, кому не лень. в США 150 патентов даже выданы на различные вариации новичков
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Ты хотел сказать: после отравления во время следования в Германию?
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россия
германия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, германия, в мире

Посол России ответил на требование ФРГ расследовать ситуацию с Навальным

00:07 23.09.2020 (обновлено: 10:18 23.09.2020)
28091
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 сен — РИА Новости. Посол России в Берлине Сергей Нечаев прокомментировал требование властей Германии расследовать случившееся с Алексеем Навальным, отметив, что для этого необходимы анализы.

Германии говорят, что российские органы должны вести в России расследование, там якобы произошло применение боевого химического вещества. Нам нужны пробы, чтобы вообще можно было начать процесс уголовного расследования. В соответствии с законодательством мы не можем начинать расследование преступления без доказательств", — сказал он в интервью газете Berliner Zeitung.

При этом дипломат напомнил, что российские правоохранительные органы уже начали предварительное расследование инцидента. "Они осмотрели множество объектов, поговорили с персоналом отеля, больницы и аэропорта", — сообщил он.
В то же время посол подчеркнул, что для полноценного расследования необходимы конкретные доказательства. "Это принцип верховенства закона, ожидается, что он действует во всех странах, включая нас", — указал Нечаев, добавив, что сейчас Берлин не желает сотрудничать с Москвой по ситуации с Навальным.
Глава дипмиссии также отметил, что Россия не принимает ультиматумы и угрозы, и подтвердил, что дипломаты запросили консульский доступ к блогеру.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 23:21
Россия надеется получить от Германии образцы анализов Навального
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
Вчера, 23:02
Франция получила запрос от России по ситуации с Навальным
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
7914195647
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
да просто немцы понимают что если они и выдадут России пробы анализов Навального на момент поступления в Шарите, а Россия им выдаст пробы того же Навального на момент поступления в омскую больницу от 20 августа - то станет ясно как божий день что "новичок" там неожиданно появился именно в Германии. они же не полные идиоты чтобы так палиться. поэтому будут и дальше надувать щеки с серьезным видом, типа это "военная тайна", хотя этой "тайной" владеет и США, и Великобритания, и Чехия и Латвия да и все враги России, кому не лень. в США 150 патентов даже выданы на различные вариации новичков
23 сентября, 00:21
Damir AlievDamir Aliev
25450019
Ты хотел сказать: после отравления во время следования в Германию?
23 сентября, 00:38
ASAleks Skela
1051000120
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