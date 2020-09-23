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Минздрав подготовил концепцию программы модернизации инфекционной службы
Минздрав России подготовил концепцию программы модернизации инфекционной службы, заявил первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:41
2020-09-23T13:43
игорь каграманян
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Минздрав России подготовил концепцию программы модернизации инфекционной службы, заявил первый заместитель министра здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kagramanjan/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Каграманян</a>."Минздравом России подготовлена концепция программы и по сути дела сама программа модернизации инфекционной службы", - сказал Каграманян на заседании координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам.Он уточнил, что концепция программы включает в себя создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизацию инфраструктуры медорганизаций, строительство федерального научно-практического центра по инфекционным болезням, установление порядка оплаты резервных мощностей, изменение подходов к строительству новых объектов здравоохранения, а также совершенствование системы управления инфекционной службы.
https://ria.ru/20200724/1574859969.html
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игорь каграманян, здоровье - общество, общество

Минздрав подготовил концепцию программы модернизации инфекционной службы

13:41 23.09.2020 (обновлено: 13:43 23.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Минздрав России подготовил концепцию программы модернизации инфекционной службы, заявил первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян.
"Минздравом России подготовлена концепция программы и по сути дела сама программа модернизации инфекционной службы", - сказал Каграманян на заседании координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам.
Он уточнил, что концепция программы включает в себя создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизацию инфраструктуры медорганизаций, строительство федерального научно-практического центра по инфекционным болезням, установление порядка оплаты резервных мощностей, изменение подходов к строительству новых объектов здравоохранения, а также совершенствование системы управления инфекционной службы.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 13:39
Мурашко рассказал о работе по модернизации инфекционной службы
310001
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Игорь КаграманянЗдоровье - ОбществоОбщество
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