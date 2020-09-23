https://ria.ru/20200923/modernizatsiya-1577653875.html

Минздрав подготовил концепцию программы модернизации инфекционной службы

Минздрав России подготовил концепцию программы модернизации инфекционной службы, заявил первый заместитель министра здравоохранения Игорь Каграманян. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T13:41

2020-09-23T13:41

2020-09-23T13:43

игорь каграманян

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 23 сен - РИА Новости.</strong> Минздрав России подготовил концепцию программы модернизации инфекционной службы, заявил первый заместитель министра здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kagramanjan/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Каграманян</a>."Минздравом России подготовлена концепция программы и по сути дела сама программа модернизации инфекционной службы", - сказал Каграманян на заседании координационного совета при Общественной палате РФ по национальным проектам.Он уточнил, что концепция программы включает в себя создание системы многоуровневой лабораторной диагностики инфекционных болезней, модернизацию инфраструктуры медорганизаций, строительство федерального научно-практического центра по инфекционным болезням, установление порядка оплаты резервных мощностей, изменение подходов к строительству новых объектов здравоохранения, а также совершенствование системы управления инфекционной службы.

https://ria.ru/20200724/1574859969.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь каграманян, здоровье - общество, общество