https://ria.ru/20200923/mandalorets-1577604550.html
Стали известны подробности второго сезона "Мандалорца"
Джанкарло Экспозито, сыгравший в "Мандалорце" персонажа по имени Мофф Гидеон, рассказал в интервью изданию People подробнее о втором сезоне сериала. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T05:24
2020-09-23T05:24
2020-09-23T05:24
культура
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости</strong>. Джанкарло Экспозито, сыгравший в "Мандалорце" персонажа по имени Мофф Гидеон, <a href="https://people.com/tv/emmys-2020-the-mandaloria-giancarlo-esposito-teases-seasons-3-and-4/" target="_blank">рассказал</a> в интервью изданию People подробнее о втором сезоне сериала.Он сообщил, в частности, что зрителям предстоит узнать больше о том, в чем заключается сила малыша Йоды. Он также пояснил, что во втором сезоне зрители начнут понимать как темный меч Моффа Гидеона связан с историей звездных войн и борьбой кланов.По его словам, в шоу "появится драматизм и ощущение того, что вселенная сериала огромна, и о ней еще многое предстоит узнать". Актер добавил также, что ответы на многие вопросы зрители получат в третьем и четвертом сезонах, намекнув таким образом, что второй не будет для сериала последним. Disney пока не подтверждал информацию о том, что у проекта будет продолжение.Премьера второго сезона на платформе Disney+ запланирована на 30 октября.
https://ria.ru/20200916/mandalorian-1577285284.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости
. Джанкарло Экспозито, сыгравший в "Мандалорце" персонажа по имени Мофф Гидеон, рассказал
в интервью изданию People подробнее о втором сезоне сериала.
Он сообщил, в частности, что зрителям предстоит узнать больше о том, в чем заключается сила малыша Йоды.
Он также пояснил, что во втором сезоне зрители начнут понимать как темный меч Моффа Гидеона связан с историей звездных войн и борьбой кланов.
По его словам, в шоу "появится драматизм и ощущение того, что вселенная сериала огромна, и о ней еще многое предстоит узнать". Актер добавил также, что ответы на многие вопросы зрители получат в третьем и четвертом сезонах, намекнув таким образом, что второй не будет для сериала последним.
Disney пока не подтверждал информацию о том, что у проекта будет продолжение.
Премьера второго сезона на платформе Disney+ запланирована на 30 октября.