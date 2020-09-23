https://ria.ru/20200923/mandalorets-1577604550.html

Стали известны подробности второго сезона "Мандалорца"

Джанкарло Экспозито, сыгравший в "Мандалорце" персонажа по имени Мофф Гидеон, рассказал в интервью изданию People подробнее о втором сезоне сериала. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T05:24

2020-09-23T05:24

2020-09-23T05:24

культура

кино и сериалы

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 23 сен – РИА Новости</strong>. Джанкарло Экспозито, сыгравший в "Мандалорце" персонажа по имени Мофф Гидеон, <a href="https://people.com/tv/emmys-2020-the-mandaloria-giancarlo-esposito-teases-seasons-3-and-4/" target="_blank">рассказал</a> в интервью изданию People подробнее о втором сезоне сериала.Он сообщил, в частности, что зрителям предстоит узнать больше о том, в чем заключается сила малыша Йоды. Он также пояснил, что во втором сезоне зрители начнут понимать как темный меч Моффа Гидеона связан с историей звездных войн и борьбой кланов.По его словам, в шоу "появится драматизм и ощущение того, что вселенная сериала огромна, и о ней еще многое предстоит узнать". Актер добавил также, что ответы на многие вопросы зрители получат в третьем и четвертом сезонах, намекнув таким образом, что второй не будет для сериала последним. Disney пока не подтверждал информацию о том, что у проекта будет продолжение.Премьера второго сезона на платформе Disney+ запланирована на 30 октября.

https://ria.ru/20200916/mandalorian-1577285284.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры