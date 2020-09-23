https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577651969.html
Белоруссия намерена сохранить миротворческую миссию
Белоруссия намерена сохранить свою миротворческую миссию, заявил президент страны Александр Лукашенко в среду во время торжественной церемонии инаугурации во... РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T13:23
2020-09-23T13:23
2020-09-23T14:07
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 23 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> намерена сохранить свою миротворческую миссию, заявил президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в среду во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости."На перекрестке геополитических платформ мы намерены сохранить свою миротворческую миссию", - заявил Лукашенко.Как отмечает Белта, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия, как любое сильное государство, останется открытой и дружелюбной. По словам президента, такие подходы восприняты белорусским народом, соответствуют его укладу, образу жизни и ценностным ориентирам. "И сегодня, устояв перед массированным воздействием технологий, так же станем донором стабильности, как и были до сих пор", - добавил глава государства.В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577649539.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 23 сен - РИА Новости. Белоруссия
намерена сохранить свою миротворческую миссию, заявил президент страны Александр Лукашенко
в среду во время торжественной церемонии инаугурации во Дворце Независимости.
"На перекрестке геополитических платформ мы намерены сохранить свою миротворческую миссию", - заявил Лукашенко.
Как отмечает Белта, Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия, как любое сильное государство, останется открытой и дружелюбной. По словам президента, такие подходы восприняты белорусским народом, соответствуют его укладу, образу жизни и ценностным ориентирам. "И сегодня, устояв перед массированным воздействием технологий, так же станем донором стабильности, как и были до сих пор", - добавил глава государства.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Вместе с тем оппозиция не согласна с результатами выборов и проводит акции протеста. Они продолжаются до сих пор. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. При этом сторонники Лукашенко также проводят акции в его поддержку.
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